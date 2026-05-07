7日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数342、値下がり銘柄数221と、値上がりが優勢だった。



個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、売れるネット広告社グループ<9235>が一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ<2334>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ジェイフロンティア<2934>、技術承継機構<319A>、ユニフォームネクスト<3566>など12銘柄は年初来高値を更新。ＢＣＣ<7376>、ＥｄｕＬａｂ<4427>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、ティアンドエスグループ<4055>、リアルゲイト<5532>は値上がり率上位に買われた。



一方、エムビーエス<1401>、イタミアート<168A>、ハンモック<173A>、インテグループ<192A>、アスカネット<2438>など26銘柄が年初来安値を更新。ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ<4772>、アミタホールディングス<2195>、バトンズ<554A>、シーユーシー<9158>、ビーマップ<4316>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース