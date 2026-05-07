夫婦お笑いコンビ・かつみ♥さゆりの♥さゆりが６日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」にローコスト美容評論家として登場。驚きの日焼け止め方法を公開した。

「奇跡の５６歳」といわれる♥さゆりは、「塗りすぎでは？」と思われるほど、日焼け止めを塗りまくるメークを実践。「日焼け止め成分が入っているものを４つ重ね塗り」しているという。

ローコスト美容をうたっているにもかかわらず、４種類も塗るのはハイコストのような気もするが、「しみとかたるみになったら、逆にお金がかかっちゃう」と説明だ。

まずは日焼け止め成分が入ったクリームを、力が入りにくい薬指で伸ばし、その後、日焼け止め（ＰＡ＋＋＋＋）を塗る。続いて化粧崩れ防止のベースを、ファンデーションを塗る箇所にしっかり塗り、最後に肌のトーンアップクリーム（ＰＡ＋＋＋＋）を塗って、ようやく下地が完成。「メーク時間のほぼほぼを下地に費やしている」というほど、時間をかけているという。

専門家は「塗っている量は適量」だと太鼓判。♥さゆりは、「色白は七難隠す」と言われたことから「日焼け止めがない時代に、高校から日焼け止めは塗っていた」と話していた。