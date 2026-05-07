セブン‐イレブン・ジャパンは、「創業感謝祭」第1弾を5月12日から、第2弾を5月19日から全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始する。

「創業感謝祭」では、人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ全12商品を販売。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメンアブラ増」は野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量、本格スイーツ「かじるニューヨークチーズケーキ」は全体量を約2.5倍に増量するなど、第1弾、第2弾にわたり、おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど各カテゴリーの商品が登場する。

商品ラインナップ

※数量限定

第1弾商品

期間：5月12日（火）～5月25日（月）

直火炙りのゴロっと焼豚 チャーハン

増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量 ※従来品比

価格：460円（税込496.80円）

販売エリア：全国 ※地区により商品名・価格等が異なる。

高温で香ばしく炒めたチャーハンに、ゴロゴロとしたチャーシューを盛り付けた商品。自慢のチャーハンとチャーシューを増量し、ボリューム満点の一品に仕上げている

中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメンアブラ増

増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量 ※従来品比

価格：680円（税込734.40円）

販売エリア：全国

人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の極太麺が特長の豚骨醤油ラーメン。野菜、麺、スープ、背脂にんにくを増量し、ボリュームアップされている

つぶつぶコーンマヨネーズ

増量ポイント：全体量1.5倍 ※従来品比

価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

ふんわりとしたパン生地に、甘みのあるつぶつぶコーンとコクのあるマヨネーズをのせて焼き上げた、ひと目で伝わるボリューム感とコーンのやさしい甘みが感じられる惣菜パン

セブン‐イレブンこだわりTHEたまごサンド

増量ポイント：1組増量 ※従来品比

価格：270円（税込291.60円）

販売エリア：全国

ふんわり食パンに、コクのあるたまごサラダをたっぷり挟んだ定番の人気サンドイッチ。たまごサラダは、マヨネーズと塩・こしょうを使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを味わえる

ふわっと生どら焼き 粒あん&ホイップ

増量ポイント：粒あん1.5倍/ホイップ2.4倍/生地1枚増量 ※従来品比

価格：198円（税込213.84円）

販売エリア：全国

ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとなめらかなホイップクリームを挟んだ生どら焼。粒あんの甘味と口溶けのよいホイップクリームのコクが感じられるどら焼

こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック

増量ポイント：全体量1.5倍 ※従来品比

価格：260円（税込280.80円）

販売エリア：全国

にんじん、大根、きゅうりなどの彩り豊かな野菜を食べやすいスティック状にカットしたサラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズにつけて味わう、シャキシャキとした食感とみずみずしさを存分に楽しめるおつまみにもぴったりな一品

第2弾商品

期間：5月19日（火）～6月1日（月）

つゆまで旨い牛丼

増量ポイント：牛肉・御飯増量 ※従来品比

価格：598円（税込645.84円）

販売エリア：全国

甘辛い割下で煮た牛肉と玉ねぎを、ご飯の上にたっぷり盛り付け、増量にあわせて新たに紅生姜を追加することで、最後まで食べ進みの良い満足感のある一品に仕上げている

濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば

増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量 ※従来品比

価格：490円（税込529.20円）

販売エリア：全国 ※地区により商品名・価格等が異なる。

喉越しの良い蕎麦に、粘り気とコクのあるとろろを合わせた一品。暑くなる季節にも食べやすく、最後までするすると食べ進められる、今の時期にぴったりの冷たい麺

ソーセージエッグマフィン

増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量 ※従来品比

価格：288円（税込311.04円）

販売エリア：全国

もっちり食感のマフィンに、ジューシーなボロニアソーセージと目玉焼きをサンドした朝食にぴったりの商品。パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量し、朝からしっかり食べたい人も満足できる食べ応え抜群のマフィンとなっている

チョコクリームのふわもちちぎりパン

増量ポイント：全体量1.5倍 ※従来品比

価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

しっとりやわらかな食感が特長のちぎりパンを、今回は1.5倍に増量。シェアして楽しめるボリューム感と、ふんわり食感が魅力の菓子パン

かじるニューヨークチーズケーキ

増量ポイント：全体量約2.5倍 ※従来品配合比

価格：270円（税込291.60円）

販売エリア：全国

濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンのさわやかな酸味を両立させた本格的なニューヨークチーズケーキ。濃厚な味わいを存分に楽しめる「感謝盛り」ならではの特別感あふれるスイーツ

塩むすび

増量ポイント：御飯増量 ※従来品比

価格：145円（税込156.60円）

販売エリア：全国

甘みや粒立ちが際立つようブレンドしたお米をふっくらと炊き上げ、塩味がまろやかな塩を振り、ご飯の甘みを引き立たせたおむすび

【注意事項】

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

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※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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