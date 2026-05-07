『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉の職業判明 ネット驚き「『銀河鉄道の夜』思い出す」「ジョバンニ」の声も
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第29回）が7日に放送され、佐野晶哉演じるシマケンがりん（見上）に職業を告白。ネット上には「初めて聞いた」「この時代ならでは」「すごいことしてるな」などの反響が寄せられた。
【写真】りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）と茶屋に
ある日、町で娘・環（英茉）へのお土産を探していたりんはシマケンと再会。彼が新聞社の建物から出てきたことから、りんはこれまで謎のままだったシマケンの職業について「あっ新聞記者！」と解答。しかしシマケンは残念そうに「違う…」と応じる。
その後、茶屋に入るとシマケンはりんの前で新聞紙を広げて「活字拾いでした」と告白。続けて彼は自身の仕事について「カタカナ、ひらがな、漢字、山のような文字のハンコの中から原稿を見て、一文字一文字、選んで並べて文章にしたものを印刷して、新聞は出来てる。僕はその字を拾って並べるから“活字拾い”。文選、活字工ともいう」と説明するのだった。
りんが「そんなお仕事があるんですね…知りませんでした」と感心すると、ネット上にも「初めて聞いた仕事だ」「そんなお仕事もあったんだ」「この時代ならではの職業だ」「これはまたすごいことしてるなシマケンさん」といった声が続出。
さらにネット上には、宮沢賢治の童話作品を連想する視聴者も多く「『銀河鉄道の夜』思い出すね」「活字拾いといえば『銀河鉄道の夜』のジョバンニじゃないか」などの投稿も集まっていた。
【写真】りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）と茶屋に
ある日、町で娘・環（英茉）へのお土産を探していたりんはシマケンと再会。彼が新聞社の建物から出てきたことから、りんはこれまで謎のままだったシマケンの職業について「あっ新聞記者！」と解答。しかしシマケンは残念そうに「違う…」と応じる。
りんが「そんなお仕事があるんですね…知りませんでした」と感心すると、ネット上にも「初めて聞いた仕事だ」「そんなお仕事もあったんだ」「この時代ならではの職業だ」「これはまたすごいことしてるなシマケンさん」といった声が続出。
さらにネット上には、宮沢賢治の童話作品を連想する視聴者も多く「『銀河鉄道の夜』思い出すね」「活字拾いといえば『銀河鉄道の夜』のジョバンニじゃないか」などの投稿も集まっていた。