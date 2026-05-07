芸能活動再開を発表したモデルでタレントの吉川ひなの（４６）が７日に自身のインスタグラムを更新。１０代の思い出ショットを公開した。

「１３歳のときだって。この撮影のときの記憶は、まったくない！１３歳でひなのとしてデビューして、働きまくった１０代だった」と男性モデルとポーズをとったグラビアショットをアップ。そして「最近やっと冷静に過去の自分を振り返れるようになった」と記した。

「そしたらみんなが懐かしい写真や作品を送ってきてくれて、いままでは恥ずかしかったり、悲しかったりして見たくなかったんだけど、いまは楽しかったり誇らしい気持ちでみることができる」とつづった。

この投稿には「胸がキュン」「こんなお人形みたいな可愛い子がいるんだとトキメイてました」「１０代の頃も今も素敵な女性」などの声が寄せられている。

吉川は２０１１年９月に会社経営の一般男性と再婚し、１２年３月に長女を出産。１５年春にハワイに移住し、１８年２月に長男、２１年６月に次女を出産したが、２４年１１月１５日にインスタグラムで「これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告した。「夫婦という在り方を見直す」と記し、２度目の離婚とみられる。

また２０２１年に独立し、フリーで活動していたが、４月に「このタイミングでマネジメント契約し、これから新しい形で活動をスタートします」と報告していた。