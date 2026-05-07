負傷離脱中の南野拓実がボールを使ったトレーニングを開始

フランス1部ASモナコに所属するMF南野拓実は5月6日、自身の公式インスタグラムを更新し、ボールを使ったトレーニングを再開したことを報告した。

北中米ワールドカップのメンバー発表まであと8日と迫るなか、ファンからも応援の声が寄せられている。

南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランスのオセール戦で負傷交代。検査の結果、左膝前十字靭帯断裂の重傷と判明していた。手術を経て、これまで懸命なリハビリのプロセスを歩んできた。

そうしたなか、南野は自身のインスタグラムに「一歩一歩、着実に！」と綴り、ピッチでスパイクを履き、ドリブルを行う姿など計7枚の写真を公開した。北中米W杯のメンバー発表は5月15日に予定されており、本大会出場へ向けて驚異的な回復を見せている。

SNS上では「マジで奇跡を願うしかない」「W杯のピッチにいて欲しい！」「最後のピースなんだ」「激アツ！」「朗報ですね」「復帰に期待大です」「ボールを触れて嬉しそう」「早すぎじゃね？」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）