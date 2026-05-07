パークの仲間たちと“ありがとう”を伝え合う！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2026年5月8日（金）から6月21日（日）まで開催されるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」
5年目を迎える本イベントで、ついにパーク内初登場となるのが、新グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」です。
ショーの開催概要や、キャラクターたちと一緒に盛り上がる内容を紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス」
開催日：2026年5月9日（土）〜6月21日（日）の期間中の土日のみ開催
開催時間：各日2回（10:45／16:00）
開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ステージ 22 TM前
上演時間：約20分
登場キャラクター：ウッディー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカー、エルモ、クッキーモンスター、スヌーピー、チャーリー・ブラウン
「サンクス・ラブ・マンス」に関連したショーは、これまで大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンの屋外ステージなど、地域連携として出張イベントで披露されていましたが、2026年はパワーアップしてついにパーク内で初開催！
言葉にするのがちょっと照れくさい感謝の気持ちを、歌とダンスを通じて楽しく贈り合うことができる参加型のショーです。
マーチングでの入場からスタート。
ウッディー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカー、
エルモ、クッキーモンスター、
スヌーピー、チャーリー・ブラウンが登場します。
MCによる「最近いつ“ありがとう”を伝えましたか？」といったゲストへのインタビューを交えながらショーは進行。
中盤ではミュージシャンによる生演奏が披露されるほか、ダンサーがお花をイメージした衣装へ早着替えする華やかな演出も用意されています。
リズミカルな音楽に合わせた「サンクス・ラブ・ダンス」では、キャラクターやエンターテイナーたちと一緒に会場が一体となって盛り上がることができます。
クライマックスには「満開の“ありがとう”を、『ありがとう〜』」の決めポーズとともに、紙吹雪（コンフェティ）が舞い上がります。
ドラマティックな演出で、大切な人に自然と“ありがとう”の気持ちを伝えられそう！
パークの仲間たちと一緒に、楽しく素直に「ありがとう」を伝え合える特別な時間。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Thanks Love Month 2026」にて公演される、グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス」の紹介でした☆
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