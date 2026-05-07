6素材ハイブリッド、世界最軽量クラスの黒！ HARRY QUINN「+Limit5」「+Limit6」

記事ポイント HARRY QUINNの折りたたみ自転車「+Limit5」「+Limit6」に新色「Onyx Black（オニキスブラック）」が登場チタン・アルミニウム・カーボン・ケブラーなど6素材のハイブリッド構造で、約5.98kgの世界最軽量クラスを実現3ステップ折りたたみで輪行・車載・都市部での持ち運びに対応、2026年5月上旬発売 HARRY QUINNの折りたたみ自転車「+Limit5」「+Limit6」に新色「Onyx Black（オニキスブラック）」が登場チタン・アルミニウム・カーボン・ケブラーなど6素材のハイブリッド構造で、約5.98kgの世界最軽量クラスを実現3ステップ折りたたみで輪行・車載・都市部での持ち運びに対応、2026年5月上旬発売

折りたたみ自転車でありながら、約5.98kgという世界最軽量クラスの軽さを実現したモデルが、さらに新しい顔を持って登場します。

ジックが展開するHARRY QUINNブランドの折りたたみ自転車「+Limit5」「+Limit6」に、新色「Onyx Black（オニキスブラック）」が追加され、2026年5月上旬に発売されます。

宝石のオニキスをイメージした深みのある黒で、素材の美しさをいっそう際立てる一台です。

HARRY QUINN「+Limit5」「+Limit6」





ブランド：HARRY QUINN（ジック株式会社）モデル：+Limit5 / +Limit6新色：Onyx Black（オニキスブラック）発売時期：2026年5月上旬+Limit5 本体価格：160,000円（税込 176,000円）+Limit6 本体価格：170,000円（税込 187,000円）

HARRY QUINNの「+Limit5」「+Limit6」は、チタン・アルミニウム・クロモリ・ステンレスの4種の金属と、カーボン・ケブラーの2種の繊維素材を組み合わせたハイブリッド構造が特徴の折りたたみ自転車です。

素材を適材適所に配置することで軽量性と剛性を両立し、構造設計の段階から軽さを追求した設計思想が貫かれています。

新色「Onyx Black（オニキスブラック）」は、宝石のオニキスを思わせる艶を抑えた深みのある黒で、流行に左右されにくい普遍的なカラーリングです。

フレームの繊細な造形や異素材構成が生み出す表情を、静かな高級感と引き締まった存在感でいっそう際立てます。

既存色のTitanium Gray（チタニウムグレー）とあわせ、2カラー展開となります。

新色 Onyx Black（オニキスブラック）の魅力





左に並ぶ+Limit5のOnyx Blackは光を吸い込むようなマットな漆黒で、右の+Limit6 Titanium Grayと並べると、それぞれの素材感と造形の違いが鮮明に伝わります。

Onyx Blackはフレームの肉抜き加工や異素材の継ぎ目など、構造美を静かに浮かび上がらせる色調です。

単色でありながら、チタンやカーボンといった異素材それぞれのテクスチャーを引き立て、部位ごとに表情が変わります。

6素材ハイブリッド構造と軽量設計





+Limit5のOnyx Blackは、マットな深黒のフレームにシルバーのパーツが差し色となり、軽量素材の組み合わせが生み出す緻密な構成を目で確認できます。

チェーンやブレーキレバーなど各パーツにも肉抜き加工が施され、細部まで妥協のない軽量設計が積み重なることで、約5.98kgという世界最軽量クラスの重量が実現しています。





ワイドアングルで見る+Limit5のシルエットはシンプルかつ洗練されており、折りたたみ自転車特有の複雑な接合部も、Onyx Blackのカラーリングが全体を一体感のある印象でまとめています。

ロードバイクとは異なるコンパクトなホイールサイズながら、フレームの各所に異なる素材が顔を出し、設計の密度が伝わってきます。

モデル別の特徴





+Limit5は軽さに特化したモデルで、約5.98kgという数値は輪行バッグに入れて電車移動する際や、マンションの階段・エレベーターで毎日持ち運ぶシーンでその差を実感できます。

3ステップで折りたたみが完了するため、改札前や車のトランクでもすばやく収納でき、都市部での多様な移動スタイルに対応します。





+Limit6は外装3段変速と高さ調整機能付きハンドルステムを搭載し、走行性能と快適性をあわせて求めるライダー向けのモデルです。

坂道や長距離のサイクリングコースでも変速によってペダリングを調整でき、ハンドルの高さを自分の体格に合わせて設定できるため、通勤・通学からアクティブな週末ライドまで幅広く対応します。





+Limit6のOnyx Blackを折りたたんだ状態は、コンパクトな塊として自立し、限られた玄関や収納スペースでも場所を取りません。

変速ギアやハンドルステムを加えながらも折りたたみ機構を維持している点に、構造設計の精緻さが表れています。





ワイドショットで見る+Limit6 Onyx Blackは、ハンドルステムの曲線とフレームの直線が対比し、機能部品の配置がそのままデザインとして成立しています。

税込187,000円という価格には、6素材のハイブリッド構造・変速機構・軽量パーツ設計のすべてが含まれます。

チタン・アルミニウム・クロモリ・ステンレス・カーボン・ケブラーの6素材を組み合わせたハイブリッド設計と、各パーツへの肉抜き加工の積み重ねが、世界最軽量クラスの約5.98kgを実現した折りたたみ自転車です。

新色Onyx Blackは、その精緻な構造美を深みのある艶消しブラックで包み、通勤路でも週末の輪行先でも場を選ばず使い続けられる普遍的な一台に仕上がっています。

HARRY QUINN「+Limit5」「+Limit6」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「+Limit5」と「+Limit6」の重量の違いはどのくらいですか。

A. +Limit5は約5.98kgで世界最軽量クラスの軽さに特化したモデルです。

+Limit6の重量はソースに明記されていませんが、外装3段変速と高さ調整機能付きハンドルステムを加えた分、+Limit5より重くなります。

Q. 新色以外のカラーバリエーションはありますか。

A. 既存色としてTitanium Gray（チタニウムグレー）があり、新色のOnyx Black（オニキスブラック）とあわせて2色展開です。

Q. 折りたたみにかかるステップ数はいくつですか。

A. 両モデルとも3ステップで折りたたみが完了します。

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