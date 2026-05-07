TREASURE、6・1カムバック「TREASURE自身が新しい流れを生み出す」 日本限定特典オフラインイベント開催決定
グローバルボーイズグループ・TREASUREが、4th MINI ALBUM『NEW WAV』を6月1日にリリースする。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
今作は「TREASURE自身が新しい流れを生み出す」という強い意志を込めたHIPHOPアルバム。ステージで放つエネルギーや恋する感情などを、HIPHOPサウンドで表現した作品となっている。
さらに、日本限定特典として、応募抽選特典シリアルコード付きポストカードとオリジナルフォトカードの先着プレゼントも決定。応募抽選特典では、個別フォトカードお渡し会、個別サイン会、全員Stamp Meet、全員サイン会といった豪華オフラインイベントが千葉・大阪の2都市で開催予定となっている。
また、7月8日、9日の大阪・大阪城ホールを皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、兵庫・GLION ARENA KOBE、愛知・IGアリーナ、福井・サンドーム福井、福岡・マリンメッセ福岡A館、東京・有明アリーナまで展開される『TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN』は、追加公演を含め全国7都市17公演の開催が決定しており、大きな話題を呼んでいる。
“ライブ型アーティスト”として圧倒的なパフォーマンス力を武器に、着実にスケールアップを続けてきたTREASURE。今回のツアーは、より近い距離でその魅力を体感できる貴重な機会となる。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
今作は「TREASURE自身が新しい流れを生み出す」という強い意志を込めたHIPHOPアルバム。ステージで放つエネルギーや恋する感情などを、HIPHOPサウンドで表現した作品となっている。
さらに、日本限定特典として、応募抽選特典シリアルコード付きポストカードとオリジナルフォトカードの先着プレゼントも決定。応募抽選特典では、個別フォトカードお渡し会、個別サイン会、全員Stamp Meet、全員サイン会といった豪華オフラインイベントが千葉・大阪の2都市で開催予定となっている。
“ライブ型アーティスト”として圧倒的なパフォーマンス力を武器に、着実にスケールアップを続けてきたTREASURE。今回のツアーは、より近い距離でその魅力を体感できる貴重な機会となる。