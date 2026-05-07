アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡で始めた新たな作戦を「一時停止する」と発表。わずか1日での方針転換となりました。

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ホルムズ海峡新作戦「一時停止」

映画「ロッキー」のテーマソングで登場したトランプ大統領。



「不屈の闘志」を伝えるこの曲とは裏腹に、イラン情勢をめぐって、また方針を転換しました。



アメリカ軍が4日から始めた、ホルムズ海峡の船舶の通過を支援する作戦「プロジェクト・フリーダム」。

トランプ大統領のSNS（5日）

「イラン代表と最終的な合意に向けて大きな進展があった。プロジェクト・フリーダムを一時停止する」

トランプ氏はわずか1日で「一時停止」を発表しました。



理由については、「合意が最終的にまとめられ、署名されるか見極めるため」だとしています。



この作戦をめぐっては、イラン側が猛反発。

革命防衛隊テレグラム（5日）

「革命防衛隊の断固たる措置を受けることになる」

UAE＝アラブ首長国連邦が4日、「イランから弾道ミサイルが飛来した」と発表するなど、停戦崩壊が懸念される事態となっていました。

米メディア「戦闘終結“覚書”近く合意か」

記者

「イラン側が何をしたら停戦違反になりますか？」

トランプ大統領

「いずれわかるだろう。イランは何をすべきか、何をすべきでないかもわかっている」

今後、交渉はどうなるのか…

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は6日、複数の情報筋の話として、アメリカとイランが戦闘終結に向けた“覚書”への合意に近づいていると報じました。



覚書には、「核濃縮の一時停止」を約束することなどが含まれ、アメリカはイラン側からの“48時間以内の回答”を期待している、ということです。