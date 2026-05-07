◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(6日、ロンドン)

卓球の世界選手権の女子団体戦は6日、決勝トーナメント2回戦が行われ、ベスト8がそろいました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

日本(世界ランク2位)は2回戦でルクセンブルク(同27位)に快勝。張本美和選手、橋本帆乃香選手、早田ひな選手がいずれも1ゲームも落とさず、オールストレート勝利を飾りました。準々決勝はアメリカ(同16位)との熱戦を制したウクライナ(同28位)と激突。勝てばメダルが確定します。

その他、7連覇を狙う中国(同1位)は、スウェーデン(同12位)に快勝。準々決勝はグループリーグでも勝利している韓国(同3位)と対戦します。

▽2回戦結果

中国 3−0 スウェーデン

韓国 3−1 シンガポール

フランス 3−0 イタリア

ルーマニア 3−2 エジプト

ドイツ 3−0 北朝鮮

香港 3−2 台湾

ウクライナ 3−2 アメリカ

日本 3−0 ルクセンブルク

▽今大会の女子日本成績

〈グループリーグ〉

2日 第1戦 ○ 3−0 イングランド

2日 第2戦 ○ 3−1 フランス

3日 第3戦 ○ 3−1 ドイツ

〈トーナメント〉5日 1回戦 ○ 3−0 クロアチア6日 2回戦 ○ 3−0 ルクセンブルク