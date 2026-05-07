お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、6日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演。人気芸人の思い出話に共感した。

同番組では、1980年代生まれのお笑い芸人が集まり、懐かしのグッズやエピソードで共感度を競う「一番エモいの出そうぜ！」を企画。この日は「アインシュタイン」河井ゆずる、「相席スタート」山添寛、お笑い芸人・みなみかわ、とにかく明るい安村が登場した。

そこで「ドラマでもいいですか？」と切り出したのは、現在43歳のみなみかわ。「普通のキー局じゃございません、NHKで」といい、「僕、小学校ぐらいやと思います」と振り返った。

そして、同局で放送されていた人気海外ドラマ「フルハウス」を先に挙げ、「“ミシェル”とかね、あるじゃないですか」と登場人物がすぐ出る“定番”であることを前置き。「そうじゃなくて、月曜日にやってた“ドギー・ハウザー”ね」と伝えると、濱家は「天才少年のやつや！」と大興奮。

みなみかわは「こいつめっちゃ天才で、小学校を飛び級、飛び級で医者になる」といい、「めっちゃ面白かった。ほんで最後に、自宅のパソコンで、黒バックに緑の字で日記を書く」とドラマの展開を解説した。

「そのパソコンがめっちゃうらやましかった」と打ち明けると、濱家は「俺ホンマ、（ドラマの放送が）終わってから“ドギー・ハウザー”って聞いたんが今日が初めてやから、一番刺さる」と懐かしんでいた。