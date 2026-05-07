正体は「イカ墨」

北海道指折りの観光地である函館といえば、そこら中に美味しいものがある“食の天国”です。イカをはじめとする魚介類やジンギスカン、さらには有名なローカルハンバーガー店など、筆者のような「オールウェイズハングリー界隈」にとってはまさに理想郷といえるでしょう。その函館の鉄道の玄関口である函館駅の構内に、見た目がかなりぶっ飛んだラーメンが存在します。第一印象は強烈で、おそらく駅ラーメンの中でも最上位クラスの“ドス黒さ”です。しかし実際に食べてみると、いい意味で裏切られる一杯でした。

【写真】えっ…これが「日本一ドス黒いかもしれない駅ラーメン」驚愕の全貌です

函館ラーメンで多くの人が思い浮かべるのは、スッキリとしてキレのある塩ラーメンではないでしょうか。筆者自身は普段、ニンニクマシマシ系やカタメコイメオオメでニンニクを限界まで入れ、ご飯とともにかき込むタイプのラーメンを愛しています。北海道のロードサイドに多い、ポークボーンの香りを周囲にムンムンさせる某赤い看板のチェーンも大好物です。ただ、旅の終盤など気分を落ち着かせたいときに選ぶのは、じんわりと体に染みる函館の塩ラーメンだと考えています。

その函館駅構内にあるのが「函館麺厨房あじさい」です。五稜郭周辺に本店を構える創業90年以上の老舗で、市内に複数店舗を展開しています。同店の看板メニューはもちろん塩ラーメンですが、メニューを眺めていると、思わず二度見してしまう項目がありました。醤油や塩、味噌と並んで「イカ墨」がラインナップされていたのです。

このイカ墨ラーメンは、背脂を前面に押し出した「背脂極味」シリーズのひとつとして提供されています。当初は塩か味噌にするつもりでしたが、筆者は某ファミリーレストランのイカ墨パスタが好きなこともあり、あえてこの一杯を選ぶことにしました。

「ドス黒ラーメン」食べると…「これインパクト最優先じゃねーぞ!?」

数分後に提供されたイカ墨の「背脂極味」は、想像以上に黒い見た目です。いわゆる「●●ブラック」と呼ばれるラーメンは全国に存在しますが、この一杯は本当に「ドス黒い」といっていいレベルでした。具材はチャーシュー、たっぷりと浮かぶ背脂、多めのメンマ、味玉、なるとに加え、上には三つ葉が添えられています。価格は1130円です。

麺を持ち上げると、北海道らしい黄色い縮れ麺が現れますが、スープをまとっているため見たことがない異質な色合いになっています。味の想像がつかないまま、一口すすってみました。

第一印象は意外にも軽やかなものでした。イカ墨の風味が前面に出るというよりは、あっさりとした塩ラーメンに近いバランスです。

麺はやや柔らかめに茹でられており、するすると食べ進められる仕上がりです。そこに背脂がコクを加え、後からイカ墨の香りがほんのりと抜けていきます。ちなみに筆者は背脂が大好きで、なんなら信仰しています。今回もいい仕事しています。さすが「極味」です。あっさりラーメンの背脂もイイんです。

さて脱線しましたが、このラーメンは見た目のインパクトとは対照的に、味わいは繊細で、じっくりと舌全体で楽しむタイプかもしれません。ただし普通にすすっているとスープが飛びやすく、服がかなり汚れやすい点には注意が必要です。白い服での来店は避けたほうが無難でしょう。

ややパンチが控えめに感じる人もいるかもしれませんが、ここで試したいのが卓上調味料です。「牡蠣油コショウ」と「牡蠣ラー油」が用意されており、とくに前者は魚介のペペロンチーノのような、経験したことのない風味がある激ウマ調味料でした。これをスープに溶かさず麺に直接のせて食べると一気に魚介全振りなパンチのあるラーメンに変化します。

「函館麺厨房あじさい」のイカ墨ラーメンは、あえて個性的な要素を取り入れることで、ベースである函館塩ラーメンの魅力をより際立たせた一杯といえます。観光地という立地ながら、単なる話題性やインバウンド向けの「ナゾの派手さ」に寄せたものではなく、ラーメン好きでもしっかり評価できる堅実な完成度でした。

繰り返しになりますが、このメニューを注文する際は服装に注意が必要です。筆者は味を優先するタイプなので気にせず食べましたが、外出予定や服装によっては少し慎重に判断したほうがよいかもしれません。