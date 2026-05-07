200円ってマジか！」値段をばらすと驚かれる！高見えデザインのスマホグッズ

ダイソーには、おしゃれなスマホアクセサリーが豊富に展開中です。なかでも今回ご紹介するのは、カッティング模様が高見えするスマホケース♪220円（税込）とは思えないデザインに加え、使い勝手のよさも考え抜かれており、100均だからと侮れません。デザイン・機能・コスパの三拍子が揃った名品を詳しくチェック！

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商品情報

商品名：クリアカットケース（アイフォーン用、15＆14）

価格：￥220（税込）

対応機種：iPhone15＆14

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480886794

200円って信じられん…！ダイソーの高見え『クリアカットケース』

今回は、ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた『クリアカットケース』をご紹介。

対応機種はiPhone15・14で、メタリックの五角形のカッティング模様が施された、スタイリッシュなデザインが高見えを叶えます。

お値段は220円（税込）とお財布に優しく、気分やファッションに合わせて気軽に着せ替えができるのも嬉しいポイント。

カッティングにより、角度を変えるたびにキラキラと輝き、ぐっと華やかに彩ってくれます。

模様の間はクリア素材になっているので、お気に入りの端末カラーを活かしつつ、いつもとは違う表情を楽しめます。

柔らかいTPU素材でスマホの出し入れもスムーズで、装着時のストレスなし◎

薄型×操作性抜群で想像以上の実力派♪

手に持った時の馴染みがよく、厚みが抑えられたスリムな設計でポケットへの出し入れもスムーズです。

柔らかい素材のためボタンの押し心地がよく、操作性を損なわず使い勝手も抜群。

サイド部分にはストラップ穴も付いているので、お気に入りのチャームを取り付けて、自分好みにアレンジを楽しむことができます。

薄型設計なのでケーブルの端子が干渉しにくく、ケースを外さずスムーズに充電できます。「ケースの厚みでプラグが奥まで刺さらない」というプチストレスもこれなら解消できますね。

今回は、ダイソーの『クリアカットケース』をご紹介しました。

高見えと使いやすさを兼ね備えた優秀アイテムなので、売り切れ前にぜひチェックしましょう！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。