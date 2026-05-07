100均に進化版売ってたよ〜！「透明なのに舐めてみたらびっくり…！」「まるで魔法みたい！」

ダイソーをパトロールしていると、見た目と味のギャップに驚かされる新感覚の調味料を発見しました。食材の色をそのまま活かしながら、だしのコクとやさしい甘みをプラスできるのが魅力。卵料理や野菜料理はもちろん、洋風メニューにも使える万能さで、いつもの一皿をぐっと上品に格上げしてくれますよ♪

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商品情報

商品名：だし醤油

価格：￥108（税込）

内容量：5ml×4袋入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902626177684

透明なだし醤油！？ダイソーの魔法みたいな調味料をチェック

ダイソーの食材売り場を何気なく歩いていたとき、思わず二度見してしまう商品に出会いました。それがこの、透明醤油でつくった『だし醤油』という調味料です。

4袋入りでお値段は￥108（税込）。1袋に約5ml入っています。

見た目はまるで水のように無色透明なのに、少し舐めてみるとそのギャップにびっくり。だしの旨味とほんのりした甘みが口いっぱいに広がり、「まるで魔法みたい！」と感動しました。

食材の色味を活かす！ダイソーの『だし醤油』

おすすめの使い方は、まず卵料理。茶碗蒸しや厚焼き玉子に使えば、醤油特有の暗い色が混ざらないので見た目を損なわず、上品な味わいに仕上がります。

また、ピーマンやアスパラの炒め物、お浸しにもぴったり。他にも、パスタやカルパッチョといった洋風メニューに取り入れると、色味を崩さずに和の旨味をプラスできて新鮮です。

味わいは、一般的な醤油よりもコクがあり、だしの旨味がしっかり効いています。

白だしに近い感覚で使えますが、後味はよりさっぱりしていてキレが良いのが特徴。濃すぎず軽やかな余韻が広がるので、どんな料理にも合わせやすい印象です。

今回はダイソーの『だし醤油』をご紹介しました。

普通の醤油だとどうしても食材が茶色く染まってしまいますが、これを使えば料理の色を邪魔せず、素材の色を最大限に活かせるのが魅力です。

ピーマンの鮮やかな緑や、厚焼き玉子のきれいな黄色をそのまま活かせるので、料理の仕上がりがワンランクアップ。おもてなし料理やちょっと特別な日の一皿にも大活躍してくれそうです。

個包装タイプなので使い切りやすいのもポイント。買って損はない新感覚のだし醤油なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。