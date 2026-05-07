さすがに薄すぎん！？「収納しやすい！」「家事も楽！」高スペックな100均キッチングッズ

疲れて帰宅した日や忙しい日は、なるべく時短調理でごはんの支度を楽にしたいものですよね。そして、できれば収納しやすいアイテムが理想的。そんなわがままを叶えてくれる商品をダイソーで発見しました！超コンパクトに折りたためて収納しやすい、シリコーンゴム製の小鍋。レンジ＆オーブンOKで、家事も楽になりますよ！

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商品情報

商品名：シリコーン折りたたみできる小鍋

価格：￥220（税込）

容量：600ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480359038

収納しやすく調理も簡単に！ダイソーの『シリコーン折りたたみできる小鍋』

疲れて帰ってきた日や忙しい日は、なるべく時短調理で楽にごはんの支度をしたいもの。100均でも時短調理用のグッズがたくさん販売されていますが、なるべくかさばりにくいアイテムが理想的。

そんなわがままを叶えてくれる商品をダイソーで発見！『シリコーン折りたたみできる小鍋』をご紹介します。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

柔らかいシリコーンゴム製の小鍋です。本体は、まるで折りたたみバケツのようにコンパクトに折りたたまれています。

使用後はパタンと折りたたむことで、かなりスリムな形状に。場所を取らずに収納できるのが大きなメリットです。

容量は600mlで、1人前のメインおかずを作るのにちょうどいい大きさです。

深さがしっかりあるため、具材をたっぷり入れても溢れにくく、調理がしやすいです。

シリコーン製で柔らかく薄い質感のため、最初は横からの衝撃で簡単に折りたたまれてしまうのでは…と不安を感じることもありました。

しかし、実際に食材を入れた状態にすると意外にも安定し、安心して使用することができます。

レンジ＆オーブン調理が可能！時短につながり家事も楽に◎

電子レンジ、オーブン、熱湯の使用が可能なのも注目ポイント。具材を入れて電子レンジやオーブンで加熱することで、時短調理が叶います。

一人ご飯の準備が、よりスムーズに捗ります！

今回は蒸ししゃぶを作りましたが、レンジ調理で簡単に作ることができました。

アイデア次第では低カロリーメニューなどにも役立つので、減量中の強い味方になってくれそうです！

また、インテリアやキッチンに馴染みやすい、落ち着いたニュアンスカラーで食卓でもおしゃれに使えるのも嬉しいポイントです。

今回は、ダイソーの『シリコーン折りたたみできる小鍋』をご紹介しました。

日々の食事の支度をより簡単に、収納のしやすさもしっかりと両立できる優秀アイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。