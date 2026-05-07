モノを手放すと「本当に大切なもの」がわかる！？ミニマリストがお金をかけるもの・かけないもの

整理収納アドバイザーの徳田かなです。「ミニマリスト」と聞くと、モノをたくさん手放し、質素に暮らす“節約家”のようなイメージを持つ方も多いかもしれません。でも本来は、「自分にとって本当に大切なもの」を見極める暮らし方です。整理収納のプロとしてこれまで多くの現場を見てきて感じるのは、モノを減らすと「お金の使いどころが驚くほどはっきりするということ。今回は、私が実践している、暮らしと心を整えるためのメリハリのあるお金の使い方をご紹介します。

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暮らしの質を底上げする「毎日使うもの」には投資する

ミニマリストが真っ先にお金をかけるものは、日常の中で長く触れるものです。

例えば、良質な睡眠を支える寝具、肌触りの良いタオル、手に馴染む調理器具。これらは一見贅沢に思えますが、実はコストパフォーマンスの高い投資です。

私の場合はホットクック。購入時は価格に迷いましたが、材料を入れてボタンを押すだけで調理が完了。その間にお風呂や子どもの宿題を見る時間が生まれ、買ってよかったと実感しています。

安価なものを買い替え続ける手間や、「これでいいか」という小さな妥協は、積み重なるほど心の余裕を奪います。

一方で、心から気に入った一点を大切に使うことは、日々の満足度を大きく高めてくれます。

毎日使うものにこだわることは、自分を大切にすることなのです。

見栄や「なんとなく」の支出は徹底して手放す

一方で、徹底して「お金をかけない」と決めているものもあります。

それは、他人の目を意識した消費や、不安からの「とりあえず買い」です。

流行を追うだけの服、ブランドロゴ目的のバッグ、安いからと増やした日用品。これらはスペースだけでなく、管理の手間やエネルギーも奪います。

かつての私もそうでしたが、モノが多い家ほどなんとなく使ったお金が積み重なっています。 気づかないうちに、時間もお金も消耗していることは少なくありません。

「本当に今の自分に必要か？」と問いかけ、見栄や執着を手放す。その積み重ねが、無理なく続く家計管理にもつながります。

そうして生まれた余白は、そのまま家計のゆとりへとつながります。

浮いたお金を「目に見えない体験」と「未来」に回す

モノへの支出を絞る最大の目的は、そこから生まれた余白を「体験」や「自分への投資」に充てることです。

形あるモノはいずれ劣化し、その価値は薄れていきます。

しかし、旅先で見た景色や、大切な人と囲んだ食事、学びによって得た知識は、誰にも奪われることのない一生の財産になります。

特に人生の後半を見据えたとき、こうした「経験の蓄積」こそが、心の豊かさを支える大きな柱になります。

お金を貯めること自体を目的にするのではなく、自分の人生をより豊かにするためにどう使うか。

ミニマルな暮らしを通して自分軸を整えることで、限られたお金と時間を、自分にとって心地よい使い方ができるようになります。

「何を持つか」より「何を選ぶか」

ミニマリストのお金の使い方は、単なる節約ではありません。

「何にお金を使い、何に使わないか」を選ぶことで、自分の価値観が少しずつ見えてきます。

毎日使うものにはきちんとお金をかけて、見栄やなんとなくの支出は手放す。

そして生まれた余白を、体験や学びといった「これからにつながるもの」に使っていく。

何を持つかより、何を選ぶか。

そんな視点を大切にしながら、自分にとって心地よい暮らしをつくっていきたいですね。