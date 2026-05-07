「うっかりしてた…」を防げる！忘れ物防止につながる100均ランチボックス

お弁当でよくやってしまうのが、うっかりお箸を忘れてしまうこと…。割り箸も手元にない時はとても焦ります。そんなトラブルを防ぎながら、毎日使いやすいランチボックスをダイソーで発見しました！お箸がセットになっているから、別で買う必要がなく忘れ物防止にも◎シンプルで扱いやすく、お手入れも簡単ですよ。

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商品情報

商品名：ランチボックス（はし付、1段、400mL）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：幅17cm×奥行9cm×高さ5.6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984355715481

シンプルながら気が利いてる！ダイソーの優秀ランチボックス

お弁当でよくやってしまうのが、うっかりお箸を忘れてしまうこと…。割り箸も手元にない時は焦りますよね。

そんなトラブルを防ぎつつ、毎日使いやすいランチボックスをダイソーで発見！『ランチボックス（はし付、1段、400mL）』をご紹介します。

赤×白の組み合わせがおしゃれなランチボックス。フタにお箸がセットされているため、わざわざ別でお箸セットを用意する必要がなく、忘れ物防止にもなります！

フタを固定するバックルはやや硬めで、カチッとしっかり閉まる印象です。持ち運びの際も安心感があります。

容器の内側は少しザラザラとした質感になっています。ご飯などがこびりつきにくい仕様のため、食後の洗い物を楽に済ませることができます。

仕切り付きでバランスを変えられる◎電子レンジで温めもOK！

取り外しができる仕切りが1つ付いていて便利。その日のメニューに合わせて、おかずとご飯のバランスを自由に変えられます。

スリムな形状なので、仕事用バッグにも無理なく入り持ち運びしやすいのも◎

ただ、容量が400mLと大人にはやや少ない気がします。しっかり食べたい方や、その日のコンディションに合わせて量を変更したい方は、別で小さなタッパーを併用するなどして調整するのがおすすめです。

フタと中フタを外せば、電子レンジで加熱可能なのが嬉しいポイント！お出かけ先やオフィスでも、温かいお弁当を楽しめます。

食洗機の使用が不可となっているものの、1段タイプで形もシンプルなので、簡単にお手入れできて楽ちんです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

今回は、ダイソーの『ランチボックス（はし付、1段、400mL）』をご紹介しました。

100均でお箸セットを別で揃えるのと変わらない価格で、扱いやすいランチボックスが買えるのは嬉しいかぎり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。