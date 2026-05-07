【Realistic Model Series Gストラクチャー 機動戦士ガンダム 【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）】 受注期間：5月8日10時～ 発送月：9月下旬予定 価格：6,050円

メガハウスは、「Realistic Model Series Gストラクチャー 機動戦士ガンダム 【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで5月8日10時より受け付ける。価格は6,050円。商品の発送は9月下旬を予定している。

1/144ガンプラHGシリーズを気軽にディスプレイして世界観を楽しめる「Gストラクチャー」シリーズがお求めやすい未塗装半完成キットとして再登場。手持ちのガンプラHGシリーズと組み合わせて、ジオラマディスプレイを演出できる。本体は色分けされた成型色構成となっており、パーツは一部組立済み。初心者でも容易に組み立てが可能なほか、塗装や付属のマーキングデカールを用いて、思いのままディテールアップができる。本編最終話の宇宙要塞ア・バオア・クーにおいて一部損壊したガンダムとジオングが繰り広げる印象的な名シーンを自身のイメージで再現して楽しめる。

Realistic Model Series Gストラクチャー 機動戦士ガンダム 【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）

受注期間：5月8日10時～

発送月：9月下旬予定

価格：6,050円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

・本体

・専用マーキングデカール（水転写）

・透明アームパーツ

【商品サイズ】

235×165×110mm（全高×全幅×奥行）

【使用イメージ】

(C)創通・サンライズ