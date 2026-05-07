【サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X エアロモード】 【サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ナイトセイバー005】 【サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ミッショネルVR-4】 受注開始日：5月8日10時～ 発送月：11月下旬予定 価格：各4,290円

サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X エアロモード

メガハウスは、フィギュア「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition-」シリーズより「新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X エアロモード」、「新世紀GPXサイバーフォーミュラ ナイトセイバー005」、「新世紀GPXサイバーフォーミュラ ミッショネルVR-4」を11月下旬に発売する。価格は各4,290円。5月8日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイトにて予約受付が開始される。

いずれも、実際のレーシングカーを彷彿とさせる細かいマーキングと、深みのある美麗な彩色が組み合わさり、小さいながらもリアリティと高級感を感じられる一品となっている。また、上下にスタッキングできる専用ディスプレイケースや、銘板調ホイルステッカーがそれぞれ付属し、一層コレクションとディスプレイを楽しめる。

なお、プレミアムバンダイでは、これら3台に限定特典が付属するセット商品が販売される。価格は13,035円。

サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X エアロモード

TVアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」の主人公、風見ハヤトの駆るアスラーダG.S.Xが、高速走行用のカスタム仕様である“エアロモード”で「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-」シリーズに登場。

受注開始日：5月8日10時～

発送月：11月下旬予定

価格：4,290円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

彩色済み完成品…1

専用ディスプレイケース…1

銘板調ホイルステッカー…1

【商品サイズ】

マシン全長：約70mm

サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ナイトセイバー005

TVアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」より、超音速の騎士の駆るナイトセイバー005が「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition-」シリーズに登場。

受注開始日：5月8日10時～

発送月：11月下旬予定

価格：4,290円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

彩色済み完成品…1

専用ディスプレイケース…1

銘板調ホイルステッカー…1

【商品サイズ】

マシン全長：約70mm

サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ミッショネルVR-4

TVアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」より、“独眼竜”ブーツホルツの駆るミッショネルVR-4が「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition-」シリーズに登場。完全新規設計・新規金型で「サイバーフォーミュラコレクション」（C.F.C）シリーズにおいて初の立体化となる。フロントタイヤ後部のクローは可動式になっており、劇中同様に展開することで攻撃形態を再現できる。

受注開始日：5月8日10時～

発送月：11月下旬予定

価格：4,290円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

彩色済み完成品…1

専用ディスプレイケース…1

銘板調ホイルステッカー…1

【商品サイズ】

マシン全長：約70mm

プレミアムバンダイ限定商品

プレミアムバンダイでは、「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X エアロモード」、「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ナイトセイバー005」、「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ミッショネルVR-4」の3台セットに、特典として重厚感のあるエッチング製銘板プレートがマシン3台分付属する限定セットが販売される。価格は13,035円。

【セット品特典】

エッチング製銘板プレート×3

【使用イメージ】

(C)SUNRISE