「TWICE ミナちゃんかと」鈴木奈々、美人義姉の顔出しショット公開「この容姿とスタイルで」「びっくり」
タレントの鈴木奈々さんは5月4日、自身のInstagramを更新。義姉の顔出しショットを公開し、ファンから反響が寄せられています。
【写真】義姉の美スタイルショット
白いノースリーブトップスにデニムパンツ、ベージュのバッグを合わせたスタイリッシュなコーディネートです。スリムなウエストや美脚が際立っています。サングラスを掛けた知的な雰囲気も魅力的です。
ファンからは「可愛い」「お姉さんカッチイィ〜」「ミナちゃんだと思ってビックリしました」「TWICE ミナちゃんかと思った綺麗」「この容姿とスタイルで21歳と13歳のお子さんがいるのはビックリ」などの声が寄せられています。
【写真】義姉の美スタイルショット
義姉の美スタイルを公開鈴木奈々さんは「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物 スタイル良すぎる！モデル体型だね お兄ちゃんとは高校一年生の時に付き合って、結婚して22年です！今もラブラブだよん 妹の私も嬉しいです びっくり仰天だけど、21歳と13歳の子供がいます」とつづり、義姉の写真を1枚載せています。
ファンからは「可愛い」「お姉さんカッチイィ〜」「ミナちゃんだと思ってビックリしました」「TWICE ミナちゃんかと思った綺麗」「この容姿とスタイルで21歳と13歳のお子さんがいるのはビックリ」などの声が寄せられています。