タレントの鈴木奈々さんは5月4日、自身のInstagramを更新。モデルのような美スタイルの義姉の写真を公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

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タレントの鈴木奈々さんは5月4日、自身のInstagramを更新。義姉の顔出しショットを公開し、ファンから反響が寄せられています。

【写真】義姉の美スタイルショット

義姉の美スタイルを公開

鈴木奈々さんは「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物　スタイル良すぎる！モデル体型だね　お兄ちゃんとは高校一年生の時に付き合って、結婚して22年です！今もラブラブだよん　妹の私も嬉しいです　びっくり仰天だけど、21歳と13歳の子供がいます」とつづり、義姉の写真を1枚載せています。

白いノースリーブトップスにデニムパンツ、ベージュのバッグを合わせたスタイリッシュなコーディネートです。スリムなウエストや美脚が際立っています。サングラスを掛けた知的な雰囲気も魅力的です。

ファンからは「可愛い」「お姉さんカッチイィ〜」「ミナちゃんだと思ってビックリしました」「TWICE ミナちゃんかと思った綺麗」「この容姿とスタイルで21歳と13歳のお子さんがいるのはビックリ」などの声が寄せられています。

父親とのツーショットも

4月30日の投稿では、還暦を迎えた父親とのツーショットを公開していた鈴木さん。家族の仲が良いことがうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)