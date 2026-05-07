土屋太鳳、こどもの日に家族と過ごしたことを報告「サポートしてくれる家族に本当に心から感謝です…」
俳優の土屋太鳳さんは5月6日、自身のInstagramを更新。こどもの日に家族と過ごしたようです。
【写真】土屋太鳳の最新ショット
白シャツに黒のジャケットとパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、立派な松の木の前でポーズを取る姿や、ほほ笑む姿などです。出演中のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）のオフショットと思われます。
ファンからは「太鳳ちゃん素敵なお写真ありがとうございます」「太鳳ちゃんお疲れさまです」「ご家族と過ごせるようで良かったです」「とても綺麗で可愛いですね」「有意義な時間を過ごすことができましたね」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】土屋太鳳の最新ショット
こどもの日の家族時間を報告太鳳さんは「きょうは、こどもの日 どんなふうにお過ごしでしたか？ 私は桃子としての時間を過ごしたあと、夕方から家族とゆっくりこどもの日の時間を楽しみます サポートしてくれる家族に本当に心から感謝です…」とつづり、写真を3枚載せています。
白シャツに黒のジャケットとパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、立派な松の木の前でポーズを取る姿や、ほほ笑む姿などです。出演中のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）のオフショットと思われます。
弟の誕生日を祝福自身のInstagramで時折プライベートショットも公開している太鳳さん。4月5日の投稿では、声優で俳優の弟・土屋神葉さんの30歳の誕生日を報告していました。神葉さんが犬を抱く姿の写真も披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)