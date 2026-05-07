BTS、メキシコ大統領と会談 BTSの音楽を評価「常に友情と平和のメッセージ、そして愛を伝えている」
メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が6日午前、定例記者会見『マニャネラ（Mananera）』でBTSが大統領官邸を訪問し、大統領官邸のバルコニーを開放して市民とあいさつを交わす予定であることを発表。BTSの音楽について「常に友情と平和のメッセージ、そして愛を伝えている」と評価した。
【予告動画】「Body to Body」に合わせリハに挑むBTS
シェインバウム大統領は1月に、BTSのメキシコシティ公演が決定したことを「歴史的な瞬間」だと歓迎の意を示すとともに、現地の若者層が長らく待ち望んでいた公演であることも強調し、グループへの高い関心を示していた。
BTSのメキシコ訪問は、経済面でも大きな期待を集めている。 メキシコシティ商工会議所は、今回の公演が約1億750万ドル規模の経済波及効果をもたらすと見積もっている。
BTSは7日、9日、10日の3日間にわたって、メキシコシティのエスタディオGNPセグロス（Estadio GNP Seguros）のステージに立つ。3回公演はチケット販売開始直後に即ソールドアウトし、圧倒的なチケット力を証明した。
【予告動画】「Body to Body」に合わせリハに挑むBTS
シェインバウム大統領は1月に、BTSのメキシコシティ公演が決定したことを「歴史的な瞬間」だと歓迎の意を示すとともに、現地の若者層が長らく待ち望んでいた公演であることも強調し、グループへの高い関心を示していた。
BTSは7日、9日、10日の3日間にわたって、メキシコシティのエスタディオGNPセグロス（Estadio GNP Seguros）のステージに立つ。3回公演はチケット販売開始直後に即ソールドアウトし、圧倒的なチケット力を証明した。