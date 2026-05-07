フィギュア「GGG」シリーズ「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」再販決定。5月8日10時より予約開始
【GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-（再販）】 受注期間：5月8日10時～ 発送月：10月下旬予定 価格：23,100円
受注期間：5月8日10時～
【商品構成】
【商品サイズ】
メガハウスは、フィギュア「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」再販分の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで5月8日10時より受け付ける。価格は23,100円。商品の発送は10月下旬を予定している。
本製品は、「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場するクリスチーナ・マッケンジーをGGGシリーズで商品化したもの。美樹本晴彦氏のガンダム画集「INTO THE SKY」の印象的な表紙画が、美樹本氏の徹底監修のもと立体化されている。
「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」（再販）
受注期間：5月8日10時～
発送月：10月下旬予定
価格：23,100円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
・彩色済み完成品フィギュア…1
・交換用前髪…1
・アクリル台座…1
・アクリル台座傾斜補助パーツ…1
【商品サイズ】
全高約170mm
(C)創通・サンライズ