【GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-（再販）】 受注期間：5月8日10時～ 発送月：10月下旬予定 価格：23,100円

メガハウスは、フィギュア「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」再販分の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで5月8日10時より受け付ける。価格は23,100円。商品の発送は10月下旬を予定している。

本製品は、「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場するクリスチーナ・マッケンジーをGGGシリーズで商品化したもの。美樹本晴彦氏のガンダム画集「INTO THE SKY」の印象的な表紙画が、美樹本氏の徹底監修のもと立体化されている。

「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」（再販）

受注期間：5月8日10時～

発送月：10月下旬予定

価格：23,100円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

・交換用前髪…1

・アクリル台座…1

・アクリル台座傾斜補助パーツ…1

【商品サイズ】

全高約170mm

(C)創通・サンライズ