【Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション】 10月下旬 発売予定 受注期間：5月8日10時～ 価格：33,000円

メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション」を全国のホビーショップやWeb通販サイトにて10月下旬に発売する。価格は33,000円。受注開始は5月8日10時より。

迫力の40cmスケール、リアルディテールとギミックを兼ね備えた「Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）」が戦闘時の臨場感あふれるカラーリングで再び登場。

円谷プロLSS（Light Sculpture Studio）監修協力のもと、マスク細部やスーツアクター権藤俊輔氏の演じるスタイリッシュかつ引き締まった独特のフォルムを徹底再現している。また、臨場感を演出するライト＆サウンドギミックを搭載。スイッチON1で「スパークレンス」の変身音と共にティガアイ（両目）、カラータイマー（青）が発光する。さらにON2への切り替えでカラータイマー（赤点滅）と連動してタイマー音が約30秒間発動後、マルチタイプの必殺技「ゼぺリオン光線」のサウンドが鳴り響く。

また、オプションアームの交換により、力強いファイティングポーズと、必殺技「ゼぺリオン光線」を放つポーズが楽しめる。台座用ステッカー（作品ロゴ・ティガサインロゴ）が2種付属する。

【製品概要】

・塗装済完成品

・各種付属品（専用台座＆支柱パーツ、交換用腕パーツ左右、台座用ステッカー2種、取扱い説明書）

・ライト＆サウンドギミック内蔵「ティガアイ」、「カラータイマー（青発光/赤点滅）」

・SE「変身音」、「タイマー点滅音」、「ゼぺリオン光線音」

(C)円谷プロ