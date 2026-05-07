【B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ ノーブルホワイトバニーVer.】 受注期間：5月8日10時～6月下旬 発送月：10月下旬予定 価格：39,600円

メガハウスは、フィギュア「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ ノーブルホワイトバニーVer.」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみ、アニメイトで5月8日10時から6月下旬まで受け付ける。価格は39,600円。商品の発送は10月下旬を予定している。

過去に発売されたフィギュア「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ バニーVer.」が装いを新たに「ノーブルホワイトバニーVer.」として登場。木村貴宏氏デザイン協力によるバニースーツがホワイトを基調としたカラーリングに一新され、美しいボディラインを引き立てるデザインはそのままに、より洗練された印象へと生まれ変わった。挑発的な視線や手にしたライディングクロップ、しなやかなポージングがヴィレッタらしい妖艶な魅力を引き立てる。もちろん、流れるようなロングヘアや粗目のホワイトカラーの網タイツなど、1/4スケールならではの見応えある造形も健在。

「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ ノーブルホワイトバニーVer.」

受注期間：5月8日10時～6月下旬

発送月：10月下旬予定

価格：39,600円

受注サイト：プレミアムバンダイ、あみあみ、アニメイト

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

【商品サイズ】

全高約460mm

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST