【Ultimate Article シャドームーン】 受注期間：5月8日10時～7月上旬 発送月：10月下旬予定 価格：40,700円

メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article シャドームーン」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）で5月8日10時から7月上旬まで受け付ける。価格は40,700円。商品の発送は10月下旬を予定している。

迫力のスケールとライト＆サウンドが楽しめる「Ultimate Article（UA）」シリーズより、仮面ライダーBLACKの最大のライバル「シャドームーン」が登場。40cmというサイズならではのディテールや質感、光沢に至るまで精密に再現されている。

ギミックは、台座のスイッチ「ON1」では、変身効果音とともに「マイティアイ」（両目）の発光と、「シャドーチャージャー」（ベルト）の回転発光およびシグナル部点滅が発動する。「ON2」では、特徴的な足音SE（約13秒）に続き、登場シーン等でおなじみのBGM「M-33T2」（約96秒）が流れると同時に額の「シャドーアラーム」とセンサー類が交互に点滅発光し、作中さながらの臨場感が楽しめる。

付属品は「シャドーセイバー（長短/2本）」と「サタンサーベル」。本体は、力強い決めポーズのほか、オプションハンドを交換してそれぞれの武器を構えることで、計3パターンのポーズを再現可能だ。かかとの強化装具「レッグトリガー」は手動で可動する。台座用ステッカー2種（ロゴマーク・シンボルマーク）も同梱される。

「Ultimate Article シャドームーン」

受注期間：5月8日10時～7月上旬

発送月：10月下旬予定

価格：40,700円

受注サイト：プレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）

【商品構成】

・塗装済完成品

・各種付属品：専用台座＆支柱パーツ、交換用オプションハンドパーツ（3種）、専用武器（剣×3本）、「レッグトリガー」パーツ（2組）、台座用ステッカー×2枚、取扱い説明書

・ライト＆サウンドギミック内蔵/「マイティアイ」（両目）、「シャドーチャージャー」（ベルト）、各種SE（変身/足音）、作中BGM収録

【商品サイズ】

全高約400mm

※単4乾電池×3本使用（別売り）

(C)石森プロ・東映