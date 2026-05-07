【「トランスフォーマー」新商品】 5月13日 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「トランスフォーマー」新商品を5月13日に予約受付を開始する。

5月に予約開始される新商品は、「ミッシングリンク」、「トランスフォーマーニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」の3シリーズが登場。

「ミッシングリンク」シリーズからはサイバトロンの警備員「アイアンハイド」が立体化。「トランスフォーマーニューレジェンズ」からは漆黒の新カラーとなったスターコンボイ「ネメシススターコンボイ」が登場する。

「スタジオシリーズ」からは「サンダークラッカー」、「クラニクス」、「ホイルジャック」に加え、実写映画「トランスフォーマー/ロストエイジ」に登場した「グリムロック」が登場する。

NEW LEGENDS

New product coming soon!

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◢◤予約開始間近！◢◤

「トランスフォーマーニューレジェンズ」に、漆黒の新カラーとなったスターコンボイが登場！



<2026年5月13日（水）より予約開始！>

■NL-03 ネメシススターコンボイ pic.twitter.com/deK6rdAfjJ - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 6, 2026

STUDIO SERIES

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◢◤予約開始間近！◢◤

歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！



<2026年5月13日（水）より予約開始！>

■TS-30 サンダークラッカー

■TS-31… pic.twitter.com/OyEzpTwxjr - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 6, 2026

(C) TOMY