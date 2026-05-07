「ミッシングリンク」シリーズにアイアンハイドが登場。玩具「トランスフォーマー」新商品ラインナップが公開
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「トランスフォーマー」新商品を5月13日に予約受付を開始する。
5月に予約開始される新商品は、「ミッシングリンク」、「トランスフォーマーニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」の3シリーズが登場。
「ミッシングリンク」シリーズからはサイバトロンの警備員「アイアンハイド」が立体化。「トランスフォーマーニューレジェンズ」からは漆黒の新カラーとなったスターコンボイ「ネメシススターコンボイ」が登場する。
「スタジオシリーズ」からは「サンダークラッカー」、「クラニクス」、「ホイルジャック」に加え、実写映画「トランスフォーマー/ロストエイジ」に登場した「グリムロック」が登場する。
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あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ。
その第14弾にはサイバトロンの警備員、「アイアンハイド」が登場！… pic.twitter.com/u8pP5Yj2Tz
NEW LEGENDS- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 6, 2026
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「トランスフォーマーニューレジェンズ」に、漆黒の新カラーとなったスターコンボイが登場！
<2026年5月13日（水）より予約開始！>
■NL-03 ネメシススターコンボイ pic.twitter.com/deK6rdAfjJ
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 6, 2026
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歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！
<2026年5月13日（水）より予約開始！>
■TS-30 サンダークラッカー
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(C) TOMY