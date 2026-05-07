【「トランスフォーマー」新商品】 5月13日 予約開始

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「トランスフォーマー」新商品を5月13日に予約受付を開始する。

　5月に予約開始される新商品は、「ミッシングリンク」、「トランスフォーマーニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」の3シリーズが登場。

　「ミッシングリンク」シリーズからはサイバトロンの警備員「アイアンハイド」が立体化。「トランスフォーマーニューレジェンズ」からは漆黒の新カラーとなったスターコンボイ「ネメシススターコンボイ」が登場する。

　「スタジオシリーズ」からは「サンダークラッカー」、「クラニクス」、「ホイルジャック」に加え、実写映画「トランスフォーマー/ロストエイジ」に登場した「グリムロック」が登場する。

(C) TOMY