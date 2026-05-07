フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は７日、お笑い芸人「スカチャン」ヤジマリー。が詐欺被害に遭ったことを報じた。

ヤジマリー。はスプレー缶を使ったネタが人気で番組は「所属する吉本興業の中で去年、最も学園祭に呼ばれた人気芸人です」と紹介した。

そのヤジマリー。が商売道具のスプレーで詐欺被害に遭ったことを自身のＹｏｕ Ｔｕｂｅチャンネルで告白したことを伝えた。

ヤジマリー。は「スプレーだけで月に６万から８万円ぐらいかかります。結構かかります。相方のみやが『こういうサイト見つけたで』って。その送られてきたＵＲＬを開いたら、まさにヤジマリー。が使っているスプレー。通常は日本で８００円か１０００円するんです。それがなんとアウトレットセール９６％オフ６０円」と明かした。

これを見たヤジマリーさんは購入を即決し「２００本。自分の家の住所、カード番号、購入…エラー」と明かし、エラーが続き、諦めた次の日、カードが海外で不正利用されていたという。「総額２０数万円ほど使われてかな？」と振り返り、幸い不正利用された分は、返金されたと番組は報じ「皆さん、いろんな詐欺があって、はびこっていますので、スプレー詐欺、もしくはいろんな詐欺に気をつけてください」とヤジマリー。は呼び掛けていた。