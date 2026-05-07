レクサス新型「TZ」世界初公開！

レクサスは2026年5月7日、ブランド初のBEV専用3列シートSUVモデルとなる新型「TZ」を世界初公開しました。日本国内での発売は2026年冬頃を予定しています。

1989年の創業以来、常にイノベーションを追求してきたレクサスは、2025年に開催された「ジャパンモビリティショー2025」にてブランドメッセージ「DISCOVER ―誰の真似もしない―」を掲げ、個々のお客様に唯一無二の体験価値を提供するブランドへの変革を宣言しました。

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新型TZの核となる開発コンセプトは「Driving Lounge（ドライビング・ラウンジ）」です。専用開発されたBEVプラットフォームにより、低床かつロングホイールベースの広大な室内空間を確保。そこに盛り込まれた数々の「初」が、従来のSUVの常識を塗り替えます。

まず目を引くのは、世界最大長・最大面積を誇る「大開口薄型可動パノラマルーフ」です。サードシートまで届く圧倒的な開放感を実現しつつ、直射日光を遮るシェードには世界最大サイズのワイヤ駆動方式を採用。

さらに、レクサスのSUVとして初めて助手席とセカンドシートにオットマンを設定し、フラッグシップセダン並みのくつろぎを全席で提供します。

また、最新の安全技術としてレクサス初となる「車内置き去り通知システム」を搭載。高性能な60GHzレーダーが、目視では確認しづらいブランケットに包まれた幼児まで検知し、万が一の事故を未然に防ぎます。

移動時間を豊かに彩るデバイスも充実しています。光・音・香りが連動する「Sensory Concierge（センサリーコンシェルジュ）」は、音楽に合わせて輝度が変化するイルミネーションや、京都・嵯峨野の竹林をイメージしたバンブーアコードの香りで、乗員の感性を刺激します。

操作系では、クリーンな美しさと直感的な操作感を両立した「Responsive Hidden Switches」を採用。オーディオには、21スピーカーを備えたMark Levinsonシステムを搭載し、後席重視の音響設定も可能にするなど、まさに「走るコンサートホール」のような空間を作り上げています。

レクサス新型「TZ」発表会にて

駆動用バッテリーは多様なニーズに応えるため2種類の電池を用意。スタンダードレンジバッテリーは104セルの電池パック搭載で総電力量76.96kWh、はロングレンジ仕様ではレクサス初となる312セル電池パックを導入し総電力量は95.82kWhとすることで、620kmというより長い航続距離の確保に寄与しました。

走行性能においては、BEVならではの低重心な素性を活かし、レクサス独自の「味磨き活動」を通じて徹底的に鍛え上げられました。四輪駆動力システム「DIRECT4」や、後輪を最大6度操舵する「Dynamic Rear Steering（DRS）」により、車体の大きさを感じさせない軽快なハンドリングを実現。さらに、BEVでありながらMT車のような操作を楽しめる「Interactive Manual Drive（インタラクティブ・マニュアル・ドライブ）」を導入し、電動化時代の新しい操る楽しさを提案します。

デザイン面では、目標Cd値0.24というレクサスSUVトップレベルの空力性能を実現。SUVらしい力強いスタンスと機能美を融合させた「Aero-Tech Presence」を体現し、一文字形状のリアコンビネーションランプや、新色「Aether Blue（エーテルブルー）」が次世代レクサスの存在感を際立たせました。

また、サステナビリティの面では、内装には四国の伝統技術を活かした「Forged bamboo（フォージド・バンブー）」やリサイクルアルミニウムを積極的に採用。製造工程から廃棄に至るまで、環境負荷を最小限に抑える循環型のクルマ作りがなされています。

トヨタのチーフブランディングオフィサー（CBO）のサイモン ハンフリ−ズ氏は発表会で次のようにコメントしました（編集部で英語を日本語に翻訳）。

「これは妥協のないクルマ、あなたが『無限の可能性』を発見するために設計されたクルマです。

これまでの数十年間、SUVは「自由」の象徴でした。より遠くへ旅をする自由、家族や友人を連れて行く自由、そして単なるドライブを冒険へと変える自由です。

しかし今日、家族が求めるものはさらに多くなっています。より高い多用途性、より洗練された上質さ、そして急速に進む電動化です。

TZは、電動ラグジュアリー・ユーティリティの新たな基準を提示します。機能性、クラフトマンシップ、そして現代のライフスタイルに求められる要素をシームレスに融合させた、全く新しいバッテリーEVのSUVです。

その多くの可能性は、BEVセグメントでは不足しがちな、ある要素から始まります。それは『スペース』です。

BEV専用プラットフォームによって実現したロングホイールベースは、新たなレベルのユーティリティと汎用性を解き放ちます。空間を生み出しながら、電気自動車の設計において最大の課題の一つである「空力性能」をも高い次元で両立させました。

その結果、3列シートでありながら流れるようなシルエットが誕生しました。堂々としたスタンスと力強い存在感を放ちながら、その面の構成は統合され、モダンに仕上がっています。

家族の実用的なニーズを満たすだけでなく、クルマに近づくたびに誇りと高揚感をもたらす、そんな一台です」

レクサス「TZ」

レクサスインターナショナル チーフエンジニアの宮浦 猛氏は、新型TZについて次のように語ります。

「TZはドライバーと家族が笑顔になれる上質な移動空間『Driving Lounge』というコンセプトを掲げ、開発メンバー全員でその姿を問い続けながら開発してきたモデルです。時間を何よりも大切にし、本物を知るお客様に選んでいただくという、レクサスが目指すブランド価値を想定し、TZを通じてレクサスの新しい体験をお届けしたいと考えています。

このような、レクサスが目指す価値観を成し得るにあたり、たどりついた手段がBEVでした。電動化による操る楽しさや走りの進化を実現するにはBEVは最適解だと考えています。見て、乗って、走って体験するレクサスらしさに加え、新しく過ごして体験する価値も提供します」

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【TZ主要諸元】（プロトタイプ）

全長：5100mm

全幅：1990mm

全高：1705mm

ホイールベース：3050mm

車両重量：2630kg

タイヤサイズ：225／45R22・255／55R20

最小回半径：5.4m

駆動方式：AWD

システム最高出力：300kW（407.8PS）

加速（0-100km／L）：5.4秒

バッテリー総電力量：95.82kWh

航続距離：620km（日本仕様）

荷室容量：290リットル-2017リットル