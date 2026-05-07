【ワシントン＝坂本幸信】ベッセント米財務長官が１１日から日本を訪れ、高市首相や片山財務相らと会談する方向で調整していることが６日、わかった。

円安・ドル高傾向が続く外国為替市場の動向や、１４〜１５日に予定されている米中首脳会談を前に、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制などについて議論するものとみられる。

複数の関係者によると、ベッセント氏は１２日に首相や片山氏のほか、日本銀行の植田和男総裁との会談も調整しているという。その後、１３日に北京へ向かい、米中首脳会談に参加する方向だ。

政府・日銀は４月３０日、外国為替市場の円相場で１ドル＝１６０円台後半まで円安・ドル高が進んだことを受け、２０２４年７月以来、１年９か月ぶりとなる円買い・ドル売りの為替介入を実施した。

片山氏はこれまで、行き過ぎた円安の動きには対応する考えを繰り返し示している。今年１月にはベッセント氏とも認識を共有していることを明らかにしており、今回の会談でも日米の連携を確認するものとみられる。

ベッセント氏は４月に米ワシントンで行われた片山氏との会談で、訪日の意向を伝えていた。