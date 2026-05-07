通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間は10％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.40 6.58 8.43 7.86
1MO 8.10 5.73 6.72 6.62
3MO 8.10 5.91 6.89 6.88
6MO 8.28 6.11 7.14 7.20
9MO 8.32 6.21 7.35 7.37
1YR 8.42 6.44 7.62 7.54
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.43 9.99 7.28
1MO 7.00 8.82 6.64
3MO 7.43 9.03 6.89
6MO 7.85 9.36 7.12
9MO 8.12 9.45 7.22
1YR 8.30 9.62 7.38
東京時間10:39現在 参考値
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:39現在 参考値