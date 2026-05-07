『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月7日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「有料袋の地域の方は紙パックの飲み物を、開いて、水で流して、スーパーに持っていけば、節約になりますよ！」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは「有料袋の地域の方は紙パックの飲み物を、開いて、水で流して、スーパーに持っていけば、節約になりますよ！」と投稿。





ごみ袋の中で紙パックがスペースを取っている様子がわかる画像を添えて「スペースがお金なので、他のごみを入れられます！」と記しました。





また「飲み口と反対側を開けば、リサイクルありがとうマークも見れますよ！」と、飲み物の紙パックのトリビアを紹介。





最後に「トイレットペーパーに再生されるので、やってみて」と、紙パックのリサイクルを呼びかけました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】