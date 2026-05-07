膝の「パキッ」と腫れは要注意！ 『前十字靭帯損傷』の初期症状【医師監修】

スポーツ中の方向転換や着地の瞬間に膝から「パキッ」という音がした後、膝がみるみる腫れてきた――。その症状は、「前十字靭帯損傷（ぜんじゅうじじんたいそんしょう）」の可能性があります。今回は、競技復帰を大きく左右する疾患の一つである前十字靭帯損傷について、医療法人社団スポーツメディカル 八王子スポーツ整形外科院長の間瀬先生に解説してもらいました。

※2026年3月取材。

監修医師：

間瀬 泰克（医療法人社団スポーツメディカル 八王子スポーツ整形外科）

1986年に日本医科大学を卒業後、スポーツ整形外科を志し、早くからスポーツ現場を中心に多くの競技に携わる。2003年に八王子スポーツ整形外科を開設し、院長に就任。医療法人社団スポーツメディカル理事長。日本膝関節学会評議員、日本スポーツ整形外科学会代議員、日本臨床スポーツ医学会代議員、日本整形外科学会専門医・スポーツ認定医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、日本オリンピック委員会強化スタッフ。元・アイスホッケー日本代表チームドクター。

「前十字靭帯」とは？

編集部

前十字靭帯とは、どのような靭帯なのでしょうか？

間瀬先生

前十字靭帯は、膝関節の中央にある重要な靭帯の一つです。太ももの骨（大腿骨）とすねの骨（脛骨/けいこつ）をつなぎ、脛骨が前にずれすぎないように支える役割があります。さらに、膝がねじれる動きに対する安定性にも関わっており、ジャンプの着地や方向転換など、スポーツ動作の中で膝を安定させるための大切な組織です。

編集部

前十字靭帯が損傷すると、どのような問題が起こりますか？

間瀬先生

前方や回旋方向の安定性が低下するため、踏み込みや切り返しの際に膝がぐらついたり、抜けるような感覚が出たりします。特にスポーツではパフォーマンス低下につながりやすく、そのまま無理をすると半月板や軟骨など、ほかの組織を二次的に傷めるリスクも高くなります。

編集部

どのような場面で損傷しやすいのですか？

間瀬先生

ジャンプの着地、急停止、急な方向転換、切り返し動作などで起こりやすい傾向にあります。サッカー、バスケットボール、ラグビー、ハンドボール、スキーなどで多く見られます。相手と接触して起こることもありますが、接触のない場面で負傷するケースも少なくありません。

編集部

痛めた直後の特徴的な症状を教えてください。

間瀬先生

負傷した瞬間に「パキッ」「ブチッ」という音や感覚を自覚することがあります。ただし、音がなかったから前十字靭帯損傷ではないとはいえません。大事なポイントは、その後比較的早い段階で膝が腫れてくるかです。これは前十字靭帯損傷によく見られる、関節の中で出血しているサインです。加えて、踏み込んだときに膝が外れる、抜けるような感覚がある場合は、前十字靭帯損傷を強く疑う必要があります。

捻挫との違いと検査のポイント

編集部

ほかに、前十字靭帯損傷を疑うべき初期症状があれば教えてください。

間瀬先生

負傷直後は痛みで動けなくても、少し時間がたつと「歩けるから大丈夫」と思ってしまう人がいます。しかし、「膝が急に腫れた」「真っすぐ伸びきらない、曲げにくい」「階段の下りや方向転換で不安がある」「力を入れた瞬間に膝がガクッとする」といった症状があれば、前十字靭帯損傷を疑うべきでしょう。痛みの強さだけでは判断できず、痛みが少し引いても靭帯損傷が隠れていることがあります。

編集部

単なる捻挫とは違うのですか？

間瀬先生

広い意味では膝の捻挫の一つといえますが、自然にしっかり治ることが期待しにくいという点で大きく異なります。そもそも「捻挫」という言葉は、関節にひねる力が加わって靭帯などを傷めた状態の総称です。なぜ前十字靭帯損傷が問題になるかというと、前十字靭帯は膝の安定性に大きく関わる靭帯であり、かつ関節内にあるためです。そのため、足首の軽い捻挫のように、安静だけで元通りになるとは限りません。特にスポーツ復帰を希望する人は、手術治療が必要になるケースが少なくないですね。また、前十字靭帯損傷は痛めた後すぐに腫れやすく、その後も不安定感が残りやすい点も特徴です。

編集部

画像検査は、どのように行いますか？

間瀬先生

まずX線（レントゲン）で骨折の有無を確認します。前十字靭帯そのものはX線では見えないため、確定診断にはMRIが欠かせません。MRIでは靭帯の断裂程度に加えて、半月板損傷や軟骨損傷、骨挫傷（骨の内部に内出血やむくみが生じた状態）の有無なども確認できるため、治療方針を決める上で役立ちます。

治療と競技復帰までの流れ

編集部

前十字靭帯損傷と診断された場合、どのような治療をするのですか？

間瀬先生

治療方針は、損傷の程度だけでなく、年齢、日常生活での不自由さ、スポーツ活動の有無、競技レベル、不安定感の強さ、半月板などの合併損傷の有無を踏まえて決めます。活動強度が日常生活レベルで、膝の不安定感が強くない場合には、装具やリハビリテーションを中心とした保存療法を選ぶこともあります。一方、スポーツへの復帰を目指す人や、切り返し・ジャンプ動作の多い競技を行う人、不安定感が続く人の場合、手術療法（再建術）を勧めることが多い傾向にあります。

編集部

手術は、どのように行われますか？

間瀬先生

一般的には、切れてしまった前十字靭帯を縫い合わせるというより、患者さん自身の腱を使って新しい靭帯を作る「再建術」を行います。移植する腱としては、ハムストリングス腱や膝蓋（しつがい）腱などが使われます。手術は関節鏡で行うことが多く、通常の手術と比べ比較的小さな傷で行えるのが特徴です。

編集部

手術後はリハビリも必要なのでしょうか？

間瀬先生

前十字靭帯の治療では、手術そのものと同じくらいリハビリが重要です。術後は腫れを抑えながら可動域を回復し、太ももの筋力やバランス、片脚での動作、着地動作などを段階的に整えていきます。競技復帰の時期は一律ではありませんが、目安としては6～9カ月、競技種目や回復状況によってはそれ以上かかることもあります。大切なことは「何カ月たったか」だけではなく、筋力や動作の評価を満たしているかどうかです。無理に早く復帰すると再断裂のリスクが高まるため、焦らず段階を踏むことが重要です。

編集部

ほかに、術後の生活で気を付けた方がよいことなどあれば教えてください。

間瀬先生

術後は「痛みが減ったからもう大丈夫」と自己判断しないことが大切です。特に注意すべき点は、自己流で運動量を増やしすぎない、膝の腫れや熱感が強いときは無理をしない、通院やリハビリを中断しない、主治医や理学療法士の許可なくジャンプや切り返し動作を始めないことですね。また筋力だけでなく、着地や方向転換のフォーム改善も再断裂予防には重要です。日常生活に戻れたとしても、スポーツ復帰には別の基準が必要だと考えてください。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

間瀬先生

前十字靭帯損傷は、痛めた直後に適切な対応ができるかどうかで、その後の回復やスポーツ復帰に大きな差が出るけがです。「少し休めば治るだろう」と自己判断してしまう人も少なくありませんが、膝が急に腫れた、抜ける感じがある、方向転換が怖いといった症状があれば、早めに整形外科、できればスポーツ障害の治療に詳しい医療機関を受診してもらいたいと思います。早期に正確な診断を受け、適切な治療とリハビリを進めることが、将来の膝を守ることにつながります。

編集部まとめ

膝から「パキッ」という音がし、急速な腫れや不安定感がある場合は前十字靭帯損傷の可能性があります。痛みが軽減しても油断せず、早期にスポーツ障害に詳しい医師の評価を受けることが将来の膝、ひいては競技パフォーマンスを守るために重要です。適切な診断と治療、段階的なリハビリによって、安全な競技復帰を目指すことができます。

医院情報

医療法人社団スポーツメディカル 八王子スポーツ整形外科

所在地 東京都八王子市中町5-1 八王子中町ビル3F・4F・6F

診療科目 整形外科、リハビリテーション科、麻酔科

診療時間 午前: 月～土10:00～14:00(完全予約制)午後: 月～金15:00～20:00(完全予約制)土15:00～18:00(完全予約制)

休診日 日・祝・年末年始

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