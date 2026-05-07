開催：2026.5.7

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 0 - 4 [Rソックス]

MLBの試合が7日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとRソックスが対戦した。

タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。

3回表、9番 ケーレブ・ダービン 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 DET 0-1 BOS、2番 ウィルソン・コントレラス 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでRソックス得点 DET 0-2 BOS

4回表、8番 カルロス・ナルバエス 6球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでRソックス得点 DET 0-4 BOS

試合は0対4でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はタイガースのジャック・フラーティで、ここまで0勝3敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.310となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 10:42:19 更新