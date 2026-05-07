開催：2026.5.7

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 1 - 6 [レンジャーズ]

MLBの試合が7日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレンジャーズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

1回表、3番 コリー・シーガー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 NYY 0-1 TEX

3回表、2番 エセケル・デュラン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 NYY 0-2 TEX、5番 エバン・カーター 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 NYY 0-4 TEX

4回表、2番 エセケル・デュラン 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 NYY 0-5 TEX、3番 コリー・シーガー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 NYY 0-6 TEX

6回裏、2番 アーロン・ジャッジ 3球目を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-6 TEX

試合は1対6でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで4勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 11:06:19 更新