「オファーに耳を傾ける用意がある」25発の日本代表エース、プレミア移籍に現実味！「複数クラブが列を作っている」

「オファーに耳を傾ける用意がある」25発の日本代表エース、プレミア移籍に現実味！「複数クラブが列を作っている」