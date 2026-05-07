7日11時現在の日経平均株価は前週末比3233.88円（5.43％）高の6万2747.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1276、値下がりは263、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を664.54円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が551.50円、東エレク <8035>が422.38円、ファストリ <9983>が183.43円、イビデン <4062>が176.33円と続く。



マイナス寄与度は21.62円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、丸紅 <8002>が10.26円、三井物 <8031>が8.98円、エムスリー <2413>が7.04円、任天堂 <7974>が5.7円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業、石油・石炭の2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、金属製品、電気機器、情報・通信、化学、ガラス・土石と続いている。



※11時0分6秒時点



株探ニュース