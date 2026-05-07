資さんうどん、限定グッズ当たる企画5・14から開催 “うどんデザイン”、ジャケット＆Tシャツ…アイテム続々
「北九州のソウルフード」で知られる資さんうどんが、創業50周年を記念した「大感謝祭」を開催。14日から6月3日の期間、「しあわせセット」を注文すると、記念限定グッズがその場で当たるくじに挑戦できる。
【画像】見事な“うどん”デザイン、記念限定グッズ（一覧）
1等は「資ジャン」で、各店舗1着限定。2等は「資キャップ」で、各店舗2人。3等は「資Ｔシャツ」で、各店舗5人。4等は「資さんてぬぐい」で、 各店舗10人（手ぬぐいのデザインは選べない）。5等「資さん木札キーホルダー」で、各店舗50人。6等は「50円引きクーポン」（利用期間は今年6月中）、ハズレとなる。
参加方法は、「資さん選べるしあわせセット」を注文し、「くじ（大感謝祭スクラッチ）」を受け取る。会計前までに、くじ（大感謝祭スクラッチ）にチャレンジし、1〜5等が当選したらスタッフに声をかけて、「資グッズ」と交換する。なお、資さん満腹セット、ミニ資セット、穴子天しあわせセットは対象外。当選グッズのお渡しは、その場限り。当選したくじを持ち帰ると無効となる。一部店舗は除く。2026年5月1日以降にオープンする新店舗では、本感謝祭を実施しない。
【画像】見事な“うどん”デザイン、記念限定グッズ（一覧）
1等は「資ジャン」で、各店舗1着限定。2等は「資キャップ」で、各店舗2人。3等は「資Ｔシャツ」で、各店舗5人。4等は「資さんてぬぐい」で、 各店舗10人（手ぬぐいのデザインは選べない）。5等「資さん木札キーホルダー」で、各店舗50人。6等は「50円引きクーポン」（利用期間は今年6月中）、ハズレとなる。