◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(6日、ロンドン)

卓球の世界選手権の男子団体戦は6日、決勝トーナメント2回戦が行われ、ベスト8進出のチームがそろいました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

日本(世界ランク4位)は2回戦でカザフスタン(同25位)に勝利。松島輝空選手、張本智和選手、戸上隼輔選手の布陣で挑み、松島選手が相手のエースであるゲラシメンコ選手の前に敗れますが、張本選手が2勝を挙げるなど、3−1で勝利しました。2大会ぶりのメダル獲得が決まる準々決勝のメダル決定戦は、7日にグループリーグで敗れたドイツ(同5位)と再戦となります。

また、ステージ1で1勝2敗と苦戦した中国(同1位)は、ルーマニア(同14位)に3-1で勝利。12連覇を狙う王者は、準々決勝でグループリーグで敗れた韓国(同6位)と激突します。

シード勢は波乱なく準々決勝進出。ブラジル(同9位)はエースのカルデラノ選手が2勝を挙げるなど、開催国枠のイングランド(同24位)を3−2の熱戦で下しました。

▽2回戦結果

スウェーデン 3−0 クロアチア

台湾 3−0 デンマーク

ドイツ 3−0 香港

日本 3−1 カザフスタン

韓国 3−0 オーストリア

中国 3−1 ルーマニア

ブラジル 3−2 イングランド

フランス 3−0 ポルトガル

▽準々決勝対戦カード

スウェーデン − 台湾

ドイツ − 日本

韓国 − 中国

ブラジル − フランス

▽男子日本の今大会〈グループリーグ〉2日 第1戦 ● 2−3 ドイツ2日 第2戦 ○ 3−0 台湾3日 第3戦 ● 2−3 フランス〈トーナメント〉4日 1回戦 ○ 3−1 ベルギー6日 2回戦 ○ 3−1 カザフスタン