築山・工藤 はじめまして。工藤と築山で、観音日和です。（と両手を合わせて合掌しながら）よろしくお願いします。2人とも一緒に修行を積んだ本物のお坊さんコンビで漫才をやっております。

お寺の長男として誕生し、大学で僧侶の修行をした同級生2人が結成した異色のお笑いコンビだ。

若手芸人が、ラジオ『オールナイトニッポン』（ニッポン放送）の単発パーソナリティの座を争う『第34回決戦！お笑い有楽城〜ラジオトークの陣〜』で、「線香が値上がりした」というネタで見事優勝！ 所属事務所が主催するホリプロコムライブ年間チャンピオンの座も獲得。『2026年度 第24回 漫才新人大賞』では第2位に。5月9日（土）には、初の単独ライブ「南無すぎて袈裟」を開催する。

「お寺に届くお中元ランキング3位、お茶、2位、海苔、1位はバウムクーヘン」「元カノは尼さん」など、お坊さんならではのネタがテッパンで、「損と得より、尊と徳」と、お坊さんならではのありがたい言葉もネタに含ませている。

と、“お寺の子あるある”をネタにしている2人が意気投合したのは、仏教系の大正大学だった。

工藤 じゃあ、2人で漫才をやろう！と。でも養成所に願書を出すことや、親に「芸人やる」と、いつ話すかを考えて。養成所は、さまぁ〜ずさんのいるホリプロの養成所に決めました。

築山 親にいうタイミングが難しいと2人で悩みました。時間があるときに話すと「やめろ」と説得されるのが目にみえていたので、忙しいときにしよう！と。

工藤 それで、大晦日の夜、除夜の鐘の前に！と決めたんです。

築山 工藤の寺、鐘あった？除夜の鐘ついてる？

工藤 もう、お寺マウントやめて〜。

築山 僕は年が明ける前にスッキリさせたくて。父の前に正座して、「お笑いやりたいです」と頭を下げました。「お笑いか〜」と驚いてましたが、実は父もバス釣りのプロという一面もあって、自分の好きな道を歩んでいるので寛容に認めてもらえました。

工藤 うちは、伯父（母の姉の夫）が祖父から継いで住職をしていて。芸人になることを強く否定をして、僕がもう「お寺やらない」となったら、困るから…‥まあ何年かは芸人を目指すのもいいんじゃないかと許してくれたと思う。

■母親の意識が進行性のがんでもうろうとしているときに、必死に養成所に通う毎日。母親は彼らがプロになるのを見ずに亡くなった

大学卒業後、2016年にホリプロ『笑売塾』の15期生（現在は「HORIPRO COMedy Academy」）に入学。同時に2人は同居をはじめた。当時のコンビ名は「シャンデリア」だった。

高円寺駅から徒歩25分。築50年ほどのアパートで、家賃は管理費込みで6万円の部屋に共同で住み、修業の日々が続く。

養成所期間1年の最後、事務所所属をかけた卒業ライブが行われる。プロのお笑い芸人になれるかどうかが決定するのだ。だが、同時期、築山さんに悲しい別れが待っていた。

築山 母ががんになり、しかも進行が早くて……。そのときは、卒業ライブに向けて必死で、授業を少しでも休んでしまうと、事務所には所属できないかもしれないと、授業は全部出なきゃと思って、無理をして通ってたんです。でも、母の意識がもうろうとしているときに、僕は養成所でリズムネタやってて……。今思うと、授業休んで病院に行けばよかった。母は僕らの卒業ライブを見にこられず、51歳で亡くなりました。

M-1グランプリって、予選を1位通過すると、ネタがYouTubeに上がるんです。2022年の3回戦を1位通過して、そのネタがアップされて。そこから少し知られるようになり仕事のオファーが来て、ライブにも呼ばれるようになりました。それまでは本当にしんどかった。

■仏教は鎌倉時代に念仏がバズって以来、ヒットコンテンツがないので、お笑いで仏教をバズらせたい

5月9日にいよいよ開催される初の単独ライブに、二人はやる気満々だ。

築山 仏教って、鎌倉時代に浄土真宗ができて念仏がバズって以来、ヒットコンテンツが出てないので。お笑いで仏教をバズらせたいね。

工藤 漫画の『鬼滅の刃』の、悲鳴嶼行冥（ひめじまぎょうめい）は、首に数珠をしているけど、これは破戒僧ってことです。

築山 『NARUTO』の忍者も印を結ぶけど。真言宗って袈裟の中で隠すけど印を結ぶんだよね。僕らが当たり前のことでも、若い世代には、法事と葬式の違いとか、神社とお寺の違いも知らない人も多いからね。

工藤 宗派って何？ も、よくあるね。

築山 エンタメとして、お坊さん目線で語って、知ってもらいたいし、僕らのネタで笑って少しでも幸せになってもらえるといいね。真言の言葉の○○ソワカって、「お幸せに」っていう意味だしね。

築山・工藤 今年のM-1も頑張るぞ！みなさん、どうぞよろしくお願いいたします（合掌）

【PROFILE】

観音日和（かんのんびより）

東京都青梅市「金剛寺」副住職・築山弘知（つきやまひろとも・32・写真左）と、山形県「宝光院」副住職・工藤弘道（くどうひろみち・33・写真右）による、異色の現役僧侶による漫才コンビ。ホリプロコム所属。2026年5月9日 初単独ライブ「南無すぎて袈裟」を開催。