猫の飼い主がやってはいけない『絶対NG行為』6選

猫にとって負担となる行動は、ストレスや体調不良のきっかけになることがあります。日常で起こりやすいNG行為を具体的に確認していきましょう。

1.無理に抱っこや接触をする

猫は気分やタイミングを重視する動物とされています。自分が触られたくないときに無理に抱っこをされると、強いストレスを感じてしまうでしょう。特に、逃げようとする様子がある場合は拒否のサインです。日頃から猫の意思を尊重し、距離感を保つことが信頼関係の維持につながります。

2.大きな音や急な動きを繰り返す

猫は聴覚が非常に敏感で、突然の大声や物音、予測できない急な動きは恐怖や警戒心を引き起こします。こうした強い刺激が続くと、怯えやすくなる・隠れる・攻撃的になるといった行動の変化が見られることもあります。動く時や話す時は、ゆっくりソフトにしましょう。

3.トイレ環境を清潔に保たない

きれい好きである猫は、トイレも清潔な環境を好みます。長時間トイレが汚れていると、使用を避けて排泄自体を我慢することもあるほどです。我慢は膀胱炎などのトラブルにつながる可能性もあるため、こまめな掃除と適切な設置場所の見直しが重要です。

4.食事内容や回数を頻繁に変える

猫は環境や習慣の変化に敏感です。急なフードの変更や不規則な食事は、消化不良や食欲低下の原因となることがあります。フードを切り替える際は、少しずつ混ぜながら数日以上の時間をかけて行いましょう。食欲不振や嘔吐下痢などの症状が見られる場合は、すぐに元のフードに戻しましょう。

5.叱る・体罰を与える

猫は「なぜ怒られているのか」を理解できない場合があります。問題行動に対して強く叱ると、恐怖や不信感につながることも多いです。望ましくない行動には、罰ではなく環境を整える工夫で対処して防ぎましょう。

6.長時間の放置や無関心

猫は単独行動を好む一方で、適度なコミュニケーションも必要です。留守番が多いなど、極端に飼い主との関わりが少ない状態が続くと、不安やストレスを感じることがあります。適度な遊びや声かけなど、無理のない範囲で関わる時間を持つことが望ましいでしょう。

NG行為が引き起こす可能性のあるトラブル

ストレスが積み重なると、猫の行動や体調にさまざまな変化が現れることがあります。

問題行動の増加（粗相、家具への爪とぎ等） 体調不良や病気（食欲低下、嘔吐、排泄トラブル等） 性格の変化（過剰な警戒心や攻撃性の増加）

これらのトラブルは分かりやすく現れる場合と、見た目には分かりにくい場合とがあるため、日頃の健康チェックと合わせて様子を観察する必要があるでしょう。

ストレスのサインに早めに気づき、猫が辛い思いをしないために対策を取って、より安心して暮らせる環境を作りましょう。

愛猫と良い関係を築くための接し方

愛猫とのより良い関係を築くためには、猫の習性や特徴を理解し、無理のない関わり方を意識することが大切です。

猫は自分のペースを大切にする動物なので、近づいてきてくれたときに応じる形で接するほうが安心感につながります。

また、静かで落ち着ける環境を整えることも重要です。押し入れや箱の中など、隠れられるスペースがあることで、ストレスを感じにくくリラックスできると言われています。

猫が快適に過ごせる環境を整えつつ、食欲や行動の変化をよく観察しましょう。スキンシップを取りながら健康チェックをするのもおすすめです。

まとめ

猫にとってのストレスは、日常の中の小さな積み重ねから生じることがあります。飼い主が何気なく無意識に行っている行動でも、愛猫からすると負担となってしまっている場合があるのです。

完全に猫に合わせた生活をするのは難しくても、猫の習性や気持ちを理解して、無理のない接し方を心がけるようにしましょう。日々愛猫のことを気にかけながら、できるだけ安心して過ごしてもらえるように環境を整えることで、より良い関係づくりにつながっていくでしょう。

(獣医師監修：唐野智美)