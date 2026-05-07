やのまんから、新作ボードゲーム「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ」が登場。

4つのアクションを駆使して最幸の地(クローバーランド)をめざす、『ブラウニーズ』の世界を舞台にした開拓地発展ゲームです☆

やのまん「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ」

価格：3,960円(税込)

プレイ人数：2〜4人

対象年齢：12歳以上

プレイ時間：30分〜

ゲームデザイン：Shun & AYA (Studio GG)

イラスト：里瀬ほとり

内容物：タイルチップシート10枚(開拓タイル88枚/建物タイル32枚/勝利点チップ30枚/アクションマーカー4枚/手番順マーカー4枚/配置マーカー2枚)・開拓地マップ4枚・資源コマ60個・スコアシート1冊・開拓地地図帳1部・建物リスト1部・説明書1部

発売日：2026年5月下旬

先行販売：2026年5月23日・5月24日開催のゲームマーケット2026春・やのまんブース【88】(展示ホール1)

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」

やのまんから、4つのアクションで開拓地発展を楽しむボードゲーム「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ」が登場します。

「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ」は、2〜4人で遊ぶ開拓地発展ゲームです。

舞台は大開拓時代を迎えた西の島。

プレイヤーたちは島の開拓を担う商人の町の商会主となり「開拓」「生産」「建築」「消費」という、4つのアクションを駆使して、自分の開拓地を経営します☆

土地を拓き、資源を生産。

重要なのは、自分の手番でアクションを1つ選択すると、自分を含めた全プレイヤーがそのアクションを行えることです！

自分の選択で、ライバルたちが有利になってしまうこともしばしば。

手番プレイヤーはアクションに手番ボーナスが与えられるので、ライバルたちの状況もにらみながら、アクションを選びましょう。

「開拓」では、開拓タイルを引いて、自分の土地を開拓します。

森や町などのエリアがあり、開拓を進めてエリアが完成すると「生産」や「消費」ができるように☆

「生産」のアクションでは、完成したエリアに、そのエリアに応じたいずれかの資源(木・石・麦)を生み出すことができます。

「建築」のアクションを選ぶと、必要な資源を払って、色々な建物を建てることが可能。

相棒のブラウニー(家精)たちが運営する建物はそれぞれ効果を持っており、開拓地経営に強い影響をもたらします！

町を作りながら価値ある建物を建てれば、ブラウニーたちが経営を助けてくれるのもポイントです。

完成した町に麦を移して「消費」すると、その分の勝利点(VP)を獲得できます☆

ゲーム終了時、建物の効果や「消費」で手に入れた勝利点を合計し、勝利点を一番多く獲得したプレイヤーが勝利。

最も発展した開拓地、“最幸の地(クローバーランド)”の栄光を手にできます！

あなたは開拓地を発展させ、“最幸の地(クローバーランド)”の栄光を勝ち取ることができるでしょうか！？

4つのアクションを駆使して開拓地を発展させ、ポイントを競う新作ボードゲームが登場。

やのまんの「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ」は、2026年5月下旬より発売です☆

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