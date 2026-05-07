女優の宮沢りえ（５３）の、マニッシュな撮影ショットが公開された。

人気写真家の下村一喜さんが７日にインスタグラムを更新し、自らシャッターを切った「宮沢りえさん」の写真をアップ。髪はリーゼント風で、きりっとした眉毛が印象的。グレーのスーツでとことこん“男前”に仕上げた。

下村さんは５日にも宮沢の写真を投稿。ヘアメイクアップアーティストの腕を絶賛し「フレンチモヒカンのヘアースタイル」に。まるで別人のようだ。

コメント欄には「中性的な魅力もこの眉毛もカッコいい」「どんどん進化してますね」「最初宮沢りえさんとわかりませんでした。衣装もメイクアップも渾身の作品。それを素晴らしく表現されてカッコいい」「若い頃のりえちゃんかと思った」「エキゾティックで素敵ですね」「細っ」とほれぼれする声が。

いずれの写真も鼻の右側にほくろがあり、除去する前に撮影したものと思われる。フォロワーのなかには「こちらはいつの撮影なのでしょうか?りえさんの格好良さと、いつもと違う魅力を感じて素晴らしい作品だと思います」「昔も今も華やか」といった声も寄せられた。

宮沢はプライベートでは一般男性と結婚し１女をもうけるも２０１６年に離婚し、１８年３月に元Ｖ６の俳優・森田剛と結婚。２１年１１月からは２人で事務所「ＭＯＳＳ」を設立し、活動している。