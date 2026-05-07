なにわ男子、『Venue101』ライブ特番で5周年を網羅 西畑大吾「魅力と成長を味わっていただければ」
7人組グループ・なにわ男子が、16日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』（後11：00）に出演する。
【写真】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎
「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。そのスピンオフ特番として今回は、なにわ男子が登場する。
2021年「初心LOVE（うぶらぶ）」で鮮烈なデビューを果たし一躍、国民的人気グループに。翌2022年には紅白歌合戦に初出場。その後もバラエティ・ドラマ・ＣＭ・ライブと目まぐるしい活躍を続け、今年開催した初のドーム公演では全8公演で38万を動員しその人気の高さを裏付けている。
2026年の今年、デビューから5周年を迎える節目の年に、同グループの最新曲から代表曲、番組だけのSPメドレーでこの5年を網羅した、ライブ特番を101stで実施する。なにわ男子の魅力が詰まったベストLIVEを101stでオーディエンスを入れて、彼らのライブの楽しく・熱い雰囲気そのままに届ける。
さらに、トークコーナーではファンからの質問にメンバーが答える企画も。番組サイトから質問を募集開始。番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども登場する。
■なにわ男子 西畑大吾メッセージ
30分まるまるなにわ男子スペシャル!!!!!!!
本当にうれしいです！
ありがとうございます！
最新曲から懐かしの曲も披露させていただき、
なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければと思います。
ぜひ、お楽しみください！
【写真】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎
「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。そのスピンオフ特番として今回は、なにわ男子が登場する。
2026年の今年、デビューから5周年を迎える節目の年に、同グループの最新曲から代表曲、番組だけのSPメドレーでこの5年を網羅した、ライブ特番を101stで実施する。なにわ男子の魅力が詰まったベストLIVEを101stでオーディエンスを入れて、彼らのライブの楽しく・熱い雰囲気そのままに届ける。
さらに、トークコーナーではファンからの質問にメンバーが答える企画も。番組サイトから質問を募集開始。番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども登場する。
■なにわ男子 西畑大吾メッセージ
30分まるまるなにわ男子スペシャル!!!!!!!
本当にうれしいです！
ありがとうございます！
最新曲から懐かしの曲も披露させていただき、
なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければと思います。
ぜひ、お楽しみください！