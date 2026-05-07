16日放送『Venue101　Presents　なにわ男子　LIVE　SPECIAL』に出演するなにわ男子（C）NHK

写真拡大

　7人組グループ・なにわ男子が、16日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』（後11：00）に出演する。

【写真】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎

　「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。そのスピンオフ特番として今回は、なにわ男子が登場する。

　2021年「初心LOVE（うぶらぶ）」で鮮烈なデビューを果たし一躍、国民的人気グループに。翌2022年には紅白歌合戦に初出場。その後もバラエティ・ドラマ・ＣＭ・ライブと目まぐるしい活躍を続け、今年開催した初のドーム公演では全8公演で38万を動員しその人気の高さを裏付けている。

　2026年の今年、デビューから5周年を迎える節目の年に、同グループの最新曲から代表曲、番組だけのSPメドレーでこの5年を網羅した、ライブ特番を101stで実施する。なにわ男子の魅力が詰まったベストLIVEを101stでオーディエンスを入れて、彼らのライブの楽しく・熱い雰囲気そのままに届ける。

　さらに、トークコーナーではファンからの質問にメンバーが答える企画も。番組サイトから質問を募集開始。番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども登場する。

■なにわ男子 西畑大吾メッセージ

30分まるまるなにわ男子スペシャル!!!!!!!
本当にうれしいです！
ありがとうございます！
最新曲から懐かしの曲も披露させていただき、
なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければと思います。
ぜひ、お楽しみください！