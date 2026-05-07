FRUITS ZIPPER、グループ史上最多公演の全国ホールツアー開催決定 石川、岐阜、三重、愛媛、熊本は単独公演初
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが6日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われたツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』東京公演にて、9月よりグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。
【ライブ写真】FRUITS ZIPPER、秋のホールツアー開催発表の瞬間
2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年末には第76回NHK紅白歌合戦に初出場、今年2月には初の東京ドーム公演を成功させたFRUITS ZIPPER。デビュー4周年を記念したアリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』は、4月24日の神奈川・横浜アリーナでの神奈川公演を皮切りに、東京公演は国立代々木競技場 第一体育館にて5月2日、3日、5日、6日の4日間で約5万人のファンが集結した。
最終日のラストでは、9月よりグループ史上最多公演数となる18都市23公演を巡る全国ホールツアー開催を発表。大きな歓声が上がる中、メンバーの真中まなは「みんながくれるパワーが私たちの大きなパワーになっています。今回のアリーナツアーを無事に完走したら、ホールツアーでもっともっといろいろなところへみなさんに会いに行きたいと思います！」と意気込んだ。秋のホールツアーは、石川、岐阜、三重、愛媛、熊本の5県が単独公演初開催となる。
■全国ホールツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN -』日程
9月3日（木） 神奈川・よこすか芸術劇場（大劇場）
9月16日（水） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
9月18日（金） 千葉・松戸・森のホール21 大ホール
9月21日（月・祝） 三重・三重県文化会館 大ホール
9月23日（水・祝） 岐阜・長良川国際会議場 メインホール
9月25日（金） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
9月30日（水） 大阪・グランキューブ大阪 メインホール
10月1日（木） 大阪・グランキューブ大阪 メインホール
10月4日（日） 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
10月6日（火） 宮城・仙台サンプラザホール
10月7日（水） 宮城・仙台サンプラザホール
10月11日（日） 石川・本多の森北電ホール
10月13日（火） 香川・レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）
10月15日（木） 愛媛・松山市民会館 大ホール
10月26日（月） 福岡・福岡サンパレス
10月27日（火） 熊本・熊本城ホール メインホール
11月5日（木） 広島・広島文化学園HBGホール
11月6日（金） 広島・広島文化学園HBGホール
11月12日（木） 北海道・札幌市民芸術劇場hitaru
11月14日（土） 東京・東京ガーデンシアター
11月15日（日） 東京・東京ガーデンシアター
11月21日（土） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11月22日（日） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
【ライブ写真】FRUITS ZIPPER、秋のホールツアー開催発表の瞬間
2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年末には第76回NHK紅白歌合戦に初出場、今年2月には初の東京ドーム公演を成功させたFRUITS ZIPPER。デビュー4周年を記念したアリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』は、4月24日の神奈川・横浜アリーナでの神奈川公演を皮切りに、東京公演は国立代々木競技場 第一体育館にて5月2日、3日、5日、6日の4日間で約5万人のファンが集結した。
■全国ホールツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN -』日程
9月3日（木） 神奈川・よこすか芸術劇場（大劇場）
9月16日（水） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
9月18日（金） 千葉・松戸・森のホール21 大ホール
9月21日（月・祝） 三重・三重県文化会館 大ホール
9月23日（水・祝） 岐阜・長良川国際会議場 メインホール
9月25日（金） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
9月30日（水） 大阪・グランキューブ大阪 メインホール
10月1日（木） 大阪・グランキューブ大阪 メインホール
10月4日（日） 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
10月6日（火） 宮城・仙台サンプラザホール
10月7日（水） 宮城・仙台サンプラザホール
10月11日（日） 石川・本多の森北電ホール
10月13日（火） 香川・レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）
10月15日（木） 愛媛・松山市民会館 大ホール
10月26日（月） 福岡・福岡サンパレス
10月27日（火） 熊本・熊本城ホール メインホール
11月5日（木） 広島・広島文化学園HBGホール
11月6日（金） 広島・広島文化学園HBGホール
11月12日（木） 北海道・札幌市民芸術劇場hitaru
11月14日（土） 東京・東京ガーデンシアター
11月15日（日） 東京・東京ガーデンシアター
11月21日（土） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11月22日（日） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟