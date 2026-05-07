ホルムズ海峡で足止めされている船舶＝1日/Stringer/Reuters

ニューヨーク（CNN）ホルムズ海峡で原油タンカーの通過が滞った状態が解決されることを、世界中が切実に願っている。トランプ米政権が試みているのは、まさにその解決だ。同政権は、4日にホルムズ海峡から米船舶2隻を誘導し、脱出させることに成功したと発表した。だが「プロジェクト・フリーダム」と呼ばれるこの措置はどうやら、歴史的なエネルギー危機の終息に必要なゲーム・チェンジャーではなさそうだ。

少なくとも、市場からのメッセージはそう読み取れる。

ホルムズ海峡を通過する船を米国が「誘導」するという新たな措置をトランプ大統領が発表した後も、エネルギー価格は下落しなかった。

原油先物も急騰し、消費者の負担は軽減されるより先に増大する兆しを見せている。

市場は現時点で、中東に閉じ込められた大量のエネルギーが、プロジェクト・フリーダムで解放されることはないとみている。

不十分な任務

この懐疑姿勢には、いくつかの事実が反映されている。

1. これは護衛任務ではない

米中央軍によると、プロジェクト・フリーダムはホルムズ海峡における「通航の自由を回復」するための措置で、100機あまりの陸上・海上航空機と1万5000人の兵士が投入される。トランプ氏の発表をみると、米当局が主眼を置くのは当然ながらホルムズ海峡の再開だ。ただし、海峡を通過しようとする船舶に米軍が同行することを約束する措置ではない。実際、米当局者はCNNに、これは護衛任務ではないと言明した。

2. イランは停戦違反と主張している

イラン当局者らはただちに、プロジェクト・フリーダムが米国との脆弱（ぜいじゃく）な停戦に違反すると主張した。イランはさらに対抗措置として、この地域で攻撃を再開したとみられる。

3. 広がる不安

海運業界はイランがホルムズ海峡に機雷を敷設し、通過しようとする船を攻撃したことに衝撃を受けてきた。海運企業の幹部らはすでに、プロジェクト・フリーダムに慎重な見方を示している。また、タンカーの船主が海峡通過を試みるリスクをいとわないかどうかは不透明だ。

市場は何を求めているか

プロジェクト・フリーダムは、ホルムズ海峡の完全な再開には程遠い。石油アナリストらによれば、石油価格が大幅に下がるよう中東で原油の十分な流れを再開するには、長い道のりが必要になる。米国の政治リスク専門コンサルティング会社、ユーラシア・グループは、イランが「話に乗ってくる」か、あるいは海軍によるこの地域への大規模展開がない限り、プロジェクト・フリーダムは失敗に終わると警告している。

同社は4日、報告書の中で「米国の計画で近い将来、ホルムズ海峡を通る輸送量が大きく増えることはないだろう」と述べた。

香港を拠点とする船舶管理会社、アングロ・イースタンのビャアン・ホイゴー最高経営責任者（CEO）も同様の見方を示す。

「封鎖状態の解除には一方だけでなく、双方の同意が必要だ」と、ホイゴー氏は語る。「どちらか一方から一部の船舶を通過させてもいいとの意思表示があっても、他方が実際に受け入れない限り、現場の実態が大きく変わることはない」

中東で新たな攻撃

その実態は、中東で新たに物理的な攻撃があったことにより、さらに複雑さを増している。

米軍とイラン軍の間で4日、攻撃の応酬があった。米軍は自国のアセットが攻撃を受けたことへの対抗措置として、イランの小型艇を撃沈した。

また、ホルムズ海峡で韓国系の船舶が爆発を起こした。原因は不明だが、海峡通過を検討している船舶にとっての安全上の懸念が浮き彫りになった。

さらに、アラブ首長国連邦（UAE）の主要石油施設で大規模な火災が発生。当局者らは、イランのドローン（無人機）による攻撃との見方を示した。

ガソリンは5ドルに達する恐れ

米原油先物は3日夜、プロジェクト・フリーダムのニュースを受けていったん下落した後、また上昇に転じた。原油価格の指標となる米国産WTI原油は4日、1バレル＝107.46ドルまで上がり、その後は3.5％高の105ドルで取引された。ガソリン価格と連動する国際指標の北海ブレント原油は、5％高の114ドルまで高騰した。

4日は米ガソリン先物もさらに4％、1ガロン（約3.8リットル）当たり15セント値上がりした。

ガソリン小売価格も先週から急騰。4日に1ガロン当たり4ドル46セントの危機的レベルとなり、ここ4年近くの最高値を記録した。

米コンサルティング会社、リポウ・オイル・アソシエイツのアンディ・リポウ社長はCNNに、ホルムズ海峡の封鎖状態があと1カ月続けば、ガソリン価格は1ガロン当たり5ドルに達するだろうと語った。

閉じ込められた1億7000万バレル

今後数日のうちにホルムズ海峡の通航が少しでも加速するかどうか、市場は注意深く見守ることになる。

期待されるのは、世界中にとって重大な意味を持つ石油を積んだままペルシャ湾で足止めされている船舶の一部が、ついに脱出を果たすというシナリオだ。だがプロジェクト・フリーダムは少なくとも初期段階において、同海峡の航行停滞を素早く一掃するだけの効力がないように見える。

欧州の調査会社、ケプラーの推計によると、中東に立ち往生するタンカー166隻には原油やジェット燃料、軽油などの石油製品合わせて約1億7000万バレルが積載されている。

同社のマット・スミス上級石油アナリストは、「機雷の恐れから従来の航路が使われていない状況を考えると、ペルシャ湾から石油を積んだタンカーを脱出させ、空のタンカーを進入させるのは極めて困難なプロセスになり得る」と指摘する。

同社によると、ホルムズ海峡が完全に再開された後、このプロセスに最大3カ月を要する可能性がある。

「助けは向かっている」

米当局者らは、ガソリン高騰に苦しむ消費者の不満を鎮めようと試みている。

ベッセント財務長官は4日、米FOXニュースの番組で「助けはきょう、すでに向かっている」と語った。

ベッセント氏は、ホルムズ海峡で足止めされている大型タンカーの一部はそれぞれ約200万バレルの原油を積んでいると説明。プロジェクト・フリーダムによって、この原油がまもなく市場に到達するだろうと述べた。

同氏はまた、石油輸出国機構（OPEC）が最近、増産を約束したことにも言及した。ただしホルムズ海峡の封鎖状態が続いているため、これは象徴的な意味合いが強い。

いずれにせよ、OPECが約束した何十万バレルかの増産は、戦争で失われた1日当たり推定約1400万バレルに比べればごく少量だ。

アナリストらによると、戦争のために供給されなかった原油は約9億バレルに上り、その量はホルムズ海峡が封鎖状態にある間、日々増え続けている。同海峡に足止めされている1億7000万バレルもまた、この量に比べればほんの一部にすぎない。

◇

本稿はCNNのマット・イーガン記者による分析記事です。