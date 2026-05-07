ドジャースの大谷翔平投手（３１）は６日（日本時間７日）に敵地ヒューストンでのアストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打１打点、２得点、１盗塁だった。打率２割４分８厘。チームは３連戦を２勝１敗で勝ち越した。

メジャー移籍後ワーストのトンネルを抜けたのは１―１の３回無死一塁の２打席目だった。右腕マクラーズのカウント２―２からの５球目、外角の８２・４マイル（約１３２・６キロ）のバックドアのスイーパーをバットの先で捉えて振り切った。痛烈なライナーは一塁手の左を抜けて右翼線二塁打となった。二塁塁上ではベンチに向けて左足を蹴り上げる新パフォーマンスも披露した。

初回先頭は空振り三振に倒れており、２６打席ぶりの安打だ。続くフリーマンの３球目が暴投となり、三走が生還して勝ち越し。さらに４球目も暴投となり、大谷は３点目のホームを踏んだ。

４回二死無走者は２番手の右腕アレクサンダーのボールを見極めて四球で出塁。続くフリーマンの２球目に今季５個目となる二盗に成功した。フリーマンの左翼線適時二塁打で生還した。

９―１の５回二死一、三塁はカウント３―１からの５球目、内角低めの８５・１マイル（約１３７キロ）のカットボールを引っ張らずに逆方向へ。低弾道のライナーは左前に抜ける適時打となった。

１１―１の７回無死一塁は１ストライクからの２球目、外角低めの９１・６マイル（約１４７・４キロ）のフォーシームを引っ張り二ゴロだった。

開幕から投打二刀流はエンゼルス時代の２０２３年以来、ドジャース移籍後初だ。米メディアでは二刀流が打撃不振の原因との指摘もあるが、５日（同６日）の試合後、「一番は（バットの）軌道。いい軌道に入っていれば打つべくして打てる」と否定した。当然、２０代と３０代では体が変化している。疲労度も違うだろう。そんな現状をドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」はこう分析している。

「大谷がシーズンを通して両方の役割を果たすのは何年ぶりのことだ。単に彼は本来の調子を取り戻す必要があるのかもしれない。しかし、ドジャースの一員として初めて彼は人間らしい姿を見せ始めている」

今季、登板翌日に打者で出場して３試合目で初安打、そしてマルチ安打もマークした。“ユニコーン”復活のきっかけにしたいところだ。