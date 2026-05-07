広末涼子、音楽活動再開へ 46歳バースデーライブ3日間開催発表
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の広末涼子が、バースデーライブを開催し音楽活動を再開することが分かった。5月6日、東京・丸の内のライブレストラン「コットンクラブ（COTTON CLUB）」の公式サイトにて発表された。
【写真】広末涼子、逮捕約1週間前に地上波出演
公式サイトでは「ファンクラブ『NEW FIELD』設立から2年を経て、2024年12月以来となるコットンクラブでのライヴ“Best Day Ever”を再び開催する」と発表。広末の誕生日当日である7月18日、および24日、25日の計3日間にわたりライブを開催することが明らかとなった。
また、公式サイトには広末のメッセージも掲載。「COTTON CLUBで2度目のライブ。あの日の最高の夜を再び、という気持ちを込めてタイトルは"Best Day Ever”に。懐かしくて優しい時間を過ごしていただけるよう心を込めて。お待ちしています」と、再始動への強い想いをつづっている。
広末は2025年4月に自動車事故を起こし、その後搬送された病院で看護師に怪我をさせたとして傷害容疑で逮捕。11月には過失運転傷害の疑いで書類送検され、12月に略式起訴されていた。同年5月2日には、双極性感情障害、甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表し、心身の回復に専念するためにすべての芸能活動を休止することを伝えていた。2026年4月1日には、活動再開することを明らかにしている。（modelpress編集部）
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◆広末涼子、音楽活動再開＆バースデーライブ開催
公式サイトでは「ファンクラブ『NEW FIELD』設立から2年を経て、2024年12月以来となるコットンクラブでのライヴ“Best Day Ever”を再び開催する」と発表。広末の誕生日当日である7月18日、および24日、25日の計3日間にわたりライブを開催することが明らかとなった。
◆広末涼子、2025年4月に逮捕・5月から活動休止
広末は2025年4月に自動車事故を起こし、その後搬送された病院で看護師に怪我をさせたとして傷害容疑で逮捕。11月には過失運転傷害の疑いで書類送検され、12月に略式起訴されていた。同年5月2日には、双極性感情障害、甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表し、心身の回復に専念するためにすべての芸能活動を休止することを伝えていた。2026年4月1日には、活動再開することを明らかにしている。（modelpress編集部）
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