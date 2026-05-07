佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。



福岡県では7日午前を中心に、PM2.5の濃度が高くなる見込みです。洗濯物の外干しは午後が良いでしょう。



「気温はどうなのか？」

内陸の地域を中心に気温が上がります。福岡市で23℃、北九州市で24℃、大牟田市や佐賀市で26℃、久留米市では27℃の予想です。



「この先は暑さが本格的に」

来週になると、気温がもう一段階高くなります。特に火曜日以降は福岡市でも最高気温が25℃以上の夏日が続く見込みで、半袖が活躍する陽気でしょう。内陸の地域ではさらに気温が上がりやすく、30℃に届き、真夏日の可能性があります。湯船につかったり軽い運動をしたりするなど、今のうちに汗をかく練習をしておくようにしましょう。



「天気の予想」

7日は日差しが届く時間が多くなります。雲が広がることもありますが、天気の崩れはなく、雨具は持たないでお出かけできそうです。



「なのか間予報」

金曜日は雲が広がりやすいでしょう。午前中は小雨がぱらつく可能性があります。週末はよく晴れてお出かけ日和となりそうです。来週に入ると一気に気温が上がります。熱中症には十分にご注意ください。